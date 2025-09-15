Bursa Kapalı Çarşı’da günlerdir üst düzey güvenlik önlemleri devam ediyor: Sırrı ortaya çıktı!

Bursa'da günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'da yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bursa'da ve tarihi çarşıda birkaç mağazası bulunan Mustafa Y. ait kuyumcu dükkanını yurt dışı numarasından arayan ve kendisini Daltonlar Çete üyesi olarak tanıtan bir kişi, iddiaya göre 10 milyon avro haraç istedi.