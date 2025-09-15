Bursa Kapalı Çarşı'da günlerdir üst düzey güvenlik önlemleri devam ediyor: Sırrı ortaya çıktı!
Bursa'da günde 30 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi kapalı çarşıda günlerdir devam eden üst düzey güvenlik önlemlerinin sırrı ortaya çıktı. Beratcan Gökdemir (Can Dalton) liderliğindeki Daltonlar Çetesi’nin, tarihi çarşıda yıllardır kuyumculuk yapan Mustafa .Y.’ye çökmeye çalıştığı belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından tarihi çarşıda özel hareket polisi nöbet tutmaya başladı. 10 milyon euroluk haraç çetesiyle ilgili detaylara SABAH ulaştı.
Bursa'da günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'da yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bursa'da ve tarihi çarşıda birkaç mağazası bulunan Mustafa Y. ait kuyumcu dükkanını yurt dışı numarasından arayan ve kendisini Daltonlar Çete üyesi olarak tanıtan bir kişi, iddiaya göre 10 milyon avro haraç istedi.
Çete üyesi, kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basacaklarını söyleyerek tehdit etti.
AİLE BÜYÜKLERİ BİR ARAYA GELDİ
İddiaya göre artan tehditler nedeniyle Ali Y., yaşananları babasıyla paylaştı. Aile büyükleri bir araya gelerek tehditlere boyun eğmeme kararı aldı. Olayla ilgili baba Mustafa Y. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ailesini tehdit edenlerden şikayetçi oldu.