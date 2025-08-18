Bursa’da alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı! Bebeğin ölümüne neden oluyor du

Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahalle Mudanya Caddesi merkez istikameti Merinos batçığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü direksiyon başına geçen 16 BPH plakalı Citroen marka otomobilin 28 yaşındaki sürücüsü F.C., batçığa geldiğinde gaz ile freni karıştırdı. Öncelikle sağa ve sola doğru yalpalayan otomobil, önünde seyir halinde bulunan 30 yaşındaki B.A.'nın kullandığı 16 AVR plakalı Fiat Egea araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde bulunan araçtaki K.A. (30) ve daha yeni dünyaya gelen E.A. yaralandı. Ambulansla, Uludağ Tıp Fakültesine kaldırılan ailede yapılan işlemlerin ardından taburcu oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücünün ifadesine başvuruldu.