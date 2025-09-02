Bursa’da bir evde yangın çıktı: Çaresiz anne kendisini ve çocuğunu boşluğa bıraktı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Meydana gelen olayda, anne çocuğunu da alarak pencereye çıkarken, çaresiz kalan anne önce çocuğunu ardından da kendisini boşluğa bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaralı anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

DHA

Yangın, saat Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı.

Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisini de attı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.