Bursa’da bir evde yangın çıktı: Çaresiz anne kendisini ve çocuğunu boşluğa bıraktı!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Meydana gelen olayda, anne çocuğunu da alarak pencereye çıkarken, çaresiz kalan anne önce çocuğunu ardından da kendisini boşluğa bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaralı anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 21:34 Son Güncelleme: 02 Eylül 2025 22:00

Yangın, saat Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı.

Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisini de attı.