Bursa'da kahreden kaza! Akpınar kardeşler feci şekilde can verdi! Meğer kazadan önce video çekmişler...
Bursa'da alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazası, iki genç kız kardeşin hayatına mal oldu. Tuğba Akpınar (35) ve kardeşi Seda Akpınar (28), eğlence dolu bir gecenin sonunda evlerine dönerken 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün kullandığı kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kazadan sadece 3 saat önce çekilen görüntüler, kardeşlerin neşeli anlarını ve birlikte söyledikleri şarkının sözlerini acı bir hatıra olarak bıraktı. İşte talihsiz iki kardeşin son anları...
Kaza, 2 Ağustos saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜDE 1.06 PROMİL ALKOL ÇIKTI!
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sevinç, müdahalesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan alkol testinde Sevinç'in 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İŞTE ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER!
Kazada ölen kız kardeşlerden geriye otomobilde şarkı söyledikleri görüntüler kaldı | Video
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İsmail Sevinç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde toprağa verilen Tuğba ve Seda Akpınar'dan geriye, kazadan 3 saat önce çekilen görüntüler kaldı. Görüntülerde, Tuğba Akpınar otomobili kullanırken, kardeşi Seda'nın video çektiği, kız kardeşlerin çalan şarkıya eşlik ettikleri yer aldı. Akpınar kardeşlerin, 'Yok başka hayalim, aynı ben değilim. Sen gittin gideli yaşamaktan başka' sözlerini, birlikte söylediği görüntülere yansıdı.