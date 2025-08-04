Bursa’da kahreden kaza! Akpınar kardeşler feci şekilde can verdi! Meğer kazadan önce video çekmişler...

BABALARININ DOĞDUĞU TOPRAKLARI GÖRMEYE GİDECEKLERMİŞ Özel bir elektrik şirketinde proje sorumlusu olarak görev yapan Tuğba Akpınar'ın, bir AVM'deki mağazada satış danışmanı olarak çalışan kardeşi Seda'yı iş çıkışı aldıktan sonra annesi Meryem (60) ve babası Aziz Akpınar (60) ile bir kafeye dondurma yemeğe gittikleri, onları eve bıraktıktan sonra da gittikleri arkadaşlarının evinden dönerken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yakınları, aslen Kuzey Makedonyalı olan ailenin eylül ayında memleketlerini ziyarete gideceği için uçak bileti aldığını, Tuğba-Seda kardeşlerin de babalarının doğduğu toprakları ilk kez görecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

'HAYALLERİ VARDI' Kaza yerine kızlarının yaralı olduğu söylenerek çağrılan ve ölüm haberlerini aldığı anı gözyaşları içinde anlatan Aziz Akpınar, "Bu olanlara ben ne diyebilirim. Hangi yürek dayanır ki, başka canlar yanmasın. Adalet istiyorum. Bir daha bu insanlar trafiğe çıkmasın. Başka canlar da yanmasın. İki tane tertemiz kızım gitti. Hayalleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı. 23 Nisan Mahallesi'ndeki arkadaşlarına gitmişlerdi. Oradan dönüşte alkollü sürücü tarafından yok edildiler. Onlar evlenecekti" diye konuştu.