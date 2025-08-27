Bursa’da kan donduran olay: Eşini defalarca bıçakladı! Yakınları hastanede fenalık geçirdi

Kan donduran olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yandık (27), eşi Doğan Ş. (31) ile arasında tartışma çıktı.

İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi.