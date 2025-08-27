Bursa’da kan donduran olay: Eşini defalarca bıçakladı! Yakınları hastanede fenalık geçirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 27 yaşındaki Sevgi Yandık ile eşi 31 yaşındaki Doğan Ş., arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen olayda, Doğan Ş., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Öte yandan, cani koca kıskıvrak yakalandı.

Kan donduran olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yandık (27), eşi Doğan Ş. (31) ile arasında tartışma çıktı.

İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirdi.

O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı. Olayın şüphelisi Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı.