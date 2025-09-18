Bursa'da şok görüntüler! Ailecek gelip romantizmin bedelini restorana kesti! "Her şeyi yiyp içtiler ödemeye gelince..."
Bursa, Türkiye - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir restoranda yaşanan olay, 'romantik bir akşam yemeği'nin faturasını işletmeye bırakan bir ailenin hikayesine dönüştü. Eşi ve çocuğuyla birlikte restorana gelen bir adam, yediği kebap, yaptırdığı lahmacun paketi, tatlı ve çayın ardından hesabı ödemeden kaçarak gündem oldu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bir yemek restoranında yaşandı. İddiaya göre, akşam yemeğine gelen bebekli bir aile, kebap siparişi verdi. Kebabı yedikten sonra bu kez de lahmacun söyleyip, paket yaptırdı.
Yemek yedikten sonrada tatlıyı eksik etmeyen çift, romantik anlar yaşayıp çaylarını içti. İş hesaba ödemeye gelince kasaya yönelen adam, yanındaki eşi ve çocuğu dışarı çıktıktan sonra, kasaya yönelerek 650 liralık hesabı ödeyeceğini fakat kartının arabada kaldığını söyledi. Ardından da "bir dakika getiriyorum" diyerek restorandan ayrıldı. Ancak geri dönmedi.
Kasiyer şahsın uzun süre gelmemesi üzerine peşinden koşsa da kovalamaca sonuçsuz kaldı. Aile, romantik yemeğin faturasını işletmeye bırakarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, işletme sahibi Muhittin Nom, "Buraya geldiler, yemek yediler, tatlısını yedi, çayını içti, iki saate yakın sohbet ettiler.