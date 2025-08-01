Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra flaş gelişme: Katilin izi 196 ülkede aranacak!

İstanbul Fulya’da 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın vahşice öldürülmesine ilişkin dosyada, 25 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Olay yerinde bulunan ve katile ait olduğu değerlendirilen üç parmak izi ile Çağla'nın tırnakları arasında tespit edilen DNA örneği ve apartman duvarında bulunan kan lekesinin kime ait olduğu yönünde yapılan soruşturma derinleştirildi. Cinayet Büro Amirliği’nin talebi üzerine savcılık, söz konusu üç parmak izi ve DNA bulgularının İnterpol arşivinde taranmasına izin verdi. Türk Emniyet Teşkilatı’nın AFİS veri tabanında herhangi bir eşleşme bulunamayan parmak izleri, şimdi İnterpol’e üye 196 ülkenin kayıtlarında aranacak.

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 17:05 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2025 17:44

Türkiye'yi yıllardır sarsan Çağla Tuğaltay cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. 5 Haziran 2000 günü okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Babası iş yerinde, annesi ise doktorda olduğu saatlerde eve dönen Çağla, okul kıyafetini çıkaramaya bile fırsat bulamadan cinayete kurban gitti.

PARMAK İZLERİ EŞLEŞMEMİŞTİ... Türkiye gündemini sarsan bu cinayetin ardından olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma yürüttü. Mutfakta, yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen üç parmak izi tespit edildi. İlk olarak aile bireylerinin ve apartman sakinlerinin parmak izleri alındı, ancak bulunan izlerle yine bir eşleşme sağlanamadı.