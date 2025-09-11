Can Holding'e 'kara para' operasyonu! 121 şirkete el konuldu: İşte Can Holding'in şirket listesi
Küçükçekmece Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. ‘Suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konularak TMSF’ye devredildi. İşte TMSF'ye devredilen 121 şirketin isimleri...
Son dakika haberi... Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere el konulduğu belirtilirken, Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın firari olduğu öne sürüldü. MASAK raporuna göre, soruşturmanın merkezinde 86 milyar liralık kara para iddiası bulunuyor.
121 ŞİRKETE EL KONULDU
Yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre el konulan 121 şirketin de hangileri olduğu belli oldu. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu düzeni, mali sistem ve vergi adaletini zedeleyen suçlara yönelik başlatılan soruşturmanın, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Adli sürece dair gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı vurgulandı.
İşte o liste:
1)1980425351 Vergi Kimlik Numaralı Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
2)1980905049 Vergi Kimlik Numaralı Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
3)3021357669 Vergi Kimlik Numaralı Doğal Yaşam İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi
4)2110617798 Vergi Kimlik Numaralı Can Yayın Holding Anonim Şirketi
5)1950245731 Vergi Kimlik Numaralı C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
6)4540545355 Vergi Kimlik Numaralı Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
7)4940504332 Vergi Kimlik Numaralı Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
8)4810036925 Vergi Kimlik Numaralı Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi
9)3960076031 Vergi Kimlik Numaralı C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
10)1790014750 Vergi Kimlik Numaralı Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Reklamcılık
Anonim Şirketi
11)0340007905 Vergi Kimlik Numaralı Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
12)2111504721Vergi Kimlik Numaralı Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi
13)9990757218 Vergi Kimlik Numaralı Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi
ve Şubelerine
14)9960357132 Vergi Kimlik Numaralı Za Filo Kiralama Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi
15)3350417229 Vergi Kimlik Numaralı Vergi Kimlik Numaralı Enerji Gaz Anonim Şirketi
16)3350445641 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Madeni Yağlar Üretim Ve Pazarlama Anonim
Şirketi
17)2110686106 Vergi Kimlik Numaralı Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi
18)1980441385 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk Ve Lojistik Hizmetleri
Anonim Şirketi
19)4990131750 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
20)1980789450 Vergi Kimlik Numaralı Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
21)3961298774 Vergi Kimlik Numaralı Golden Hill Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi
22)1980937721 Vergi Kimlik Numaralı Can Hazır Beton Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi
23)1720801741 Vergi Kimlik Numaralı Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
24)3021282551 Vergi Kimlik Numaralı Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
25)1800455699 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi
26)4840209414 Vergi Kimlik Numaralı Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri
Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi
27)4810582030 Vergi Kimlik Numaralı İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat
Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
28)7701075361 Vergi Kimlik Numaralı Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotic İthalat
İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
29)1660387826 Vergi Kimlik Numaralı Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm
Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
30)6130776672 Vergi Kimlik Numaralı Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
31)3850618666 Vergi Kimlik Numaralı Fatih Holding Anonim Şirketi
32)2030321544 Vergi Kimlik Numaralı Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
33)0050558598 Vergi Kimlik Numaralı Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
34)1061307080 Vergi Kimlik Numaralı Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
35)1791262967 Vergi Kimlik Numaralı Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
36)7351409585 Vergi Kimlik Numaralı Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
37)5410530786 Vergi Kimlik Numaralı Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
38)6400574546 Vergi Kimlik Numaralı Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
39)9970688797 Vergi Kimlik Numaralı Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
40))9960387169 Vergi Kimlik Numaralı Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
41)1690018620 Vergi Kimlik Numaralı Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi
42)8330499484 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
43)8330959170 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
44)8331192143 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Global İthalat İhracat Ve Pazarlama Anonim
Şirketi
45)8331192634 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim
Şirketi
46) 330427473 Vergi Kimlik Numaralı Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi
47)7570466859 Vergi Kimlik Numaralı Sebat Çakmak Sınai Ve Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi
48)1980867184 Vergi Kimlik Numaralı Can Karton Kağıt Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
49)3860463245 Vergi Kimlik Numaralı Fıne Blend Tütün Ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim
Şirketi
50)8910238519 Vergi Kimlik Numaralı Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi
51)8580960428 Vergi Kimlik Numaralı Towtech Tütün Mamülleri Ve Filte Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi
52)8580446475 Vergi Kimlik Numaralı Towtech Filtre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Anonim
Şirketi
53)759 048 2099 Vergi Kimlik Numaralı Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları
Pazarlama Anonim Şirketi
54)4841769486 Vergi Kimlik Numaralı Jpı Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
55)3810841269 Vergi Kimlik Numaralı European Tütün Ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi
56)3810276389 Vergi Kimlik Numaralı Avrasya Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
57)6090486033 Vergi Kimlik Numaralı Luksor Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi
58)4690523790 Vergi Kimlik Numaralı Its Yatırım Holding Anonim Şirketi
59)1790414782 Vergi Kimlik Numaralı Boğazici Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
60)1800476650 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Sirketi
61)5561414996 Vergi Kimlik Numaralı Kıng S Club Mağzacılik Pazarlama İthalat İhracat Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi
62)1800852664 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı
Anonim Şirketi
63)3310520527 Vergi Kimlik Numaralı Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
64)3320401602 Vergi Kimlik Numaralı Elit Çakmak İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
65)2010368373 Vergi Kimlik Numaralı Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
66)6141278118 Vergi Kimlik Numaralı Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam Ve
Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi
67)8710520581 Vergi Kimlik Numaralı Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi
68)6130715939 Vergi Kimlik Numaralı Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
69)5410516618 Vergi Kimlik Numaralı Kc Petrol Limited Şirketi
70)4600458389 Vergi Kimlik Numaralı Havsa Petrol Anonim Şirketi
71)8710520331 Vergi Kimlik Numaralı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim
Şirketi
72)2271039187 Vergi Kimlik Numaralı Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
73)7340455343 Vergi Kimlik Numaralı Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
74)3810135063 Vergi Kimlik Numaralı Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited
Şirketi
75)8590578661 Vergi Kimlik Numaralı Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
76)5580705998 Vergi Kimlik Numaralı Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
77)8590629799 Vergi Kimlik Numaralı Trakya Holding Anonim Sirketi
78)7330772062 Vergi Kimlik Numaralı Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
79)2790819637 Vergi Kimlik Numaralı Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
80)3881259384 Vergi Kimlik Numaralı Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
81)4811046552 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
82)4610809219 Vergi Kimlik Numaralı Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
83)6311248987 Vergi Kimlik Numaralı Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
84)7351403120 Vergi Kimlik Numaralı Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
85)0700712528 Vergi Kimlik Numaralı Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
86)3021290005 Vergi Kimlik Numaralı Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi
87)1791510422 Vergi Kimlik Numaralı Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi
88)1930002035 Vergi Kimlik Numaralı Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
89)5360669968 Vergi Kimlik Numaralı Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
90)4800492019 Vergi Kimlik Numaralı Can Global Uluslararası Dış Ticaret
91)3320458024 Vergi Kimlik Numaralı Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
92)3350418894 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Sirketi
93)7870330238 Vergi Kimlik Numaralı Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi
94)6130685996 Vergi Kimlik Numaralı Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
95)3320393430 Vergi Kimlik Numaralı Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
96)8360446719 Vergi Kimlik Numaralı Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
97)8710541014 Vergi Kimlik Numaralı Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim
Şirketi
98)6090508559 Vergi Kimlik Numaralı Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
99)8360449414 Vergi Kimlik Numaralı Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
100)6110592281 Vergi Kimlik Numaralı Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
101)5480558052 Vergi Kimlik Numaralı Keşan Petrol Anonim Şirketi
102)4600458371 Vergi Kimlik Numaralı Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
103)1280442266 Vergi Kimlik Numaralı Babaeski Petrol Anonim Şirketi
104)2290402112 Vergi Kimlik Numaralı Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
105)2610396030 Vergi Kimlik Numaralı Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
106)3240458636 Vergi Kimlik Numaralı Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim
Şirketi
107)3890744964 Vergi Kimlik Numaralı Garanti Marketçilik Anonim Şirketi
108)7330411982 Vergi Kimlik Numaralı Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
109)7350933802 Vergi Kimlik Numaralı Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim
Şirketi
110)8710527846 Vergi Kimlik Numaralı Turkish Tobacco Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim
Şirketi
111)3350396325 Vergi Kimlik Numaralı İflas Hal. Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
112)4570591138 Vergi Kimlik Numaralı Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
113)2721031492 Vergi Kimlik Numaralı Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği
Anonim Şirketi
114)3350860048 Vergi Kimlik Numaralı Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
115)0020537417 Vergi Kimlik Numaralı Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
116)9970668035 Vergi Kimlik Numaralı Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
117)2030303827 Vergi Kimlik Numaralı Sefaköy Petrol Limited Şirketi
118)7040339493 Vergi Kimlik Numaralı Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
119)340331022 Vergi Kimlik Numaralı Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
120)340311002 Vergi Kimlik Numaralı Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
121)9510503555 Vergi Kimlik Numaralı HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi