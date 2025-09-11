Can Holding’e ’kara para’ operasyonu! 121 şirkete el konuldu: İşte Can Holding’in şirket listesi

Son dakika haberi... Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere el konulduğu belirtilirken, Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın firari olduğu öne sürüldü. MASAK raporuna göre, soruşturmanın merkezinde 86 milyar liralık kara para iddiası bulunuyor.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre el konulan 121 şirketin de hangileri olduğu belli oldu. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu düzeni, mali sistem ve vergi adaletini zedeleyen suçlara yönelik başlatılan soruşturmanın, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Adli sürece dair gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı vurgulandı.