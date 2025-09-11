Can Holding'e 'kara para' operasyonu! 121 şirkete el konuldu: İşte Can Holding'in şirket listesi

Küçükçekmece Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. ‘Suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konularak TMSF’ye devredildi. İşte TMSF'ye devredilen 121 şirketin isimleri...

Can Holding’e ’kara para’ operasyonu! 121 şirkete el konuldu: İşte Can Holding’in şirket listesi

Son dakika haberi... Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere el konulduğu belirtilirken, Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın firari olduğu öne sürüldü. MASAK raporuna göre, soruşturmanın merkezinde 86 milyar liralık kara para iddiası bulunuyor.

Can Holding’e ’kara para’ operasyonu! 121 şirkete el konuldu: İşte Can Holding’in şirket listesi

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre el konulan 121 şirketin de hangileri olduğu belli oldu. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu düzeni, mali sistem ve vergi adaletini zedeleyen suçlara yönelik başlatılan soruşturmanın, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Adli sürece dair gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı vurgulandı.

Can Holding’e ’kara para’ operasyonu! 121 şirkete el konuldu: İşte Can Holding’in şirket listesi

İşte o liste:

1)1980425351 Vergi Kimlik Numaralı Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

2)1980905049 Vergi Kimlik Numaralı Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

3)3021357669 Vergi Kimlik Numaralı Doğal Yaşam İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi

4)2110617798 Vergi Kimlik Numaralı Can Yayın Holding Anonim Şirketi

5)1950245731 Vergi Kimlik Numaralı C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim

Şirketi

6)4540545355 Vergi Kimlik Numaralı Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi

7)4940504332 Vergi Kimlik Numaralı Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi

8)4810036925 Vergi Kimlik Numaralı Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi

9)3960076031 Vergi Kimlik Numaralı C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi

10)1790014750 Vergi Kimlik Numaralı Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Reklamcılık

Anonim Şirketi

11)0340007905 Vergi Kimlik Numaralı Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

12)2111504721Vergi Kimlik Numaralı Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi

13)9990757218 Vergi Kimlik Numaralı Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi

ve Şubelerine

14)9960357132 Vergi Kimlik Numaralı Za Filo Kiralama Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri

Ticaret Limited Şirketi

15)3350417229 Vergi Kimlik Numaralı Vergi Kimlik Numaralı Enerji Gaz Anonim Şirketi

16)3350445641 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Madeni Yağlar Üretim Ve Pazarlama Anonim

Şirketi

17)2110686106 Vergi Kimlik Numaralı Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi

18)1980441385 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk Ve Lojistik Hizmetleri

Anonim Şirketi

19)4990131750 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

20)1980789450 Vergi Kimlik Numaralı Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi

21)3961298774 Vergi Kimlik Numaralı Golden Hill Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi

22)1980937721 Vergi Kimlik Numaralı Can Hazır Beton Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi

23)1720801741 Vergi Kimlik Numaralı Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi

24)3021282551 Vergi Kimlik Numaralı Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi

25)1800455699 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi

26)4840209414 Vergi Kimlik Numaralı Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri

Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27)4810582030 Vergi Kimlik Numaralı İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat

Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

28)7701075361 Vergi Kimlik Numaralı Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotic İthalat

İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

29)1660387826 Vergi Kimlik Numaralı Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm

Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

30)6130776672 Vergi Kimlik Numaralı Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

31)3850618666 Vergi Kimlik Numaralı Fatih Holding Anonim Şirketi

32)2030321544 Vergi Kimlik Numaralı Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi

33)0050558598 Vergi Kimlik Numaralı Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

34)1061307080 Vergi Kimlik Numaralı Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

35)1791262967 Vergi Kimlik Numaralı Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

36)7351409585 Vergi Kimlik Numaralı Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

37)5410530786 Vergi Kimlik Numaralı Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

38)6400574546 Vergi Kimlik Numaralı Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

39)9970688797 Vergi Kimlik Numaralı Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi

40))9960387169 Vergi Kimlik Numaralı Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

41)1690018620 Vergi Kimlik Numaralı Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi Ve

Ticaret Limited Şirketi

42)8330499484 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

43)8330959170 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi

44)8331192143 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Global İthalat İhracat Ve Pazarlama Anonim

Şirketi

45)8331192634 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim

Şirketi

46) 330427473 Vergi Kimlik Numaralı Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi

Ve Ticaret Limited Şirketi

47)7570466859 Vergi Kimlik Numaralı Sebat Çakmak Sınai Ve Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret

Anonim Şirketi

48)1980867184 Vergi Kimlik Numaralı Can Karton Kağıt Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

49)3860463245 Vergi Kimlik Numaralı Fıne Blend Tütün Ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim

Şirketi

50)8910238519 Vergi Kimlik Numaralı Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi

51)8580960428 Vergi Kimlik Numaralı Towtech Tütün Mamülleri Ve Filte Sanayi Ticaret Anonim

Şirketi

52)8580446475 Vergi Kimlik Numaralı Towtech Filtre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Anonim

Şirketi

53)759 048 2099 Vergi Kimlik Numaralı Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları

Pazarlama Anonim Şirketi

54)4841769486 Vergi Kimlik Numaralı Jpı Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

55)3810841269 Vergi Kimlik Numaralı European Tütün Ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret

Anonim Şirketi

56)3810276389 Vergi Kimlik Numaralı Avrasya Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim

Şirketi

57)6090486033 Vergi Kimlik Numaralı Luksor Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi

58)4690523790 Vergi Kimlik Numaralı Its Yatırım Holding Anonim Şirketi

59)1790414782 Vergi Kimlik Numaralı Boğazici Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim

Şirketi

60)1800476650 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Sirketi

61)5561414996 Vergi Kimlik Numaralı Kıng S Club Mağzacılik Pazarlama İthalat İhracat Sanayi

Ve Ticaret Anonim Şirketi

62)1800852664 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı

Anonim Şirketi

63)3310520527 Vergi Kimlik Numaralı Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi

64)3320401602 Vergi Kimlik Numaralı Elit Çakmak İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

65)2010368373 Vergi Kimlik Numaralı Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

66)6141278118 Vergi Kimlik Numaralı Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam Ve

Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi

67)8710520581 Vergi Kimlik Numaralı Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi

68)6130715939 Vergi Kimlik Numaralı Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi

69)5410516618 Vergi Kimlik Numaralı Kc Petrol Limited Şirketi

70)4600458389 Vergi Kimlik Numaralı Havsa Petrol Anonim Şirketi

71)8710520331 Vergi Kimlik Numaralı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim

Şirketi

72)2271039187 Vergi Kimlik Numaralı Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

73)7340455343 Vergi Kimlik Numaralı Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

74)3810135063 Vergi Kimlik Numaralı Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited

Şirketi

75)8590578661 Vergi Kimlik Numaralı Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

76)5580705998 Vergi Kimlik Numaralı Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

77)8590629799 Vergi Kimlik Numaralı Trakya Holding Anonim Sirketi

78)7330772062 Vergi Kimlik Numaralı Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

79)2790819637 Vergi Kimlik Numaralı Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

80)3881259384 Vergi Kimlik Numaralı Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

81)4811046552 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

82)4610809219 Vergi Kimlik Numaralı Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

83)6311248987 Vergi Kimlik Numaralı Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

84)7351403120 Vergi Kimlik Numaralı Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

85)0700712528 Vergi Kimlik Numaralı Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

86)3021290005 Vergi Kimlik Numaralı Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi

87)1791510422 Vergi Kimlik Numaralı Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi

88)1930002035 Vergi Kimlik Numaralı Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi

89)5360669968 Vergi Kimlik Numaralı Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

90)4800492019 Vergi Kimlik Numaralı Can Global Uluslararası Dış Ticaret

91)3320458024 Vergi Kimlik Numaralı Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

92)3350418894 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Sirketi

93)7870330238 Vergi Kimlik Numaralı Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi

94)6130685996 Vergi Kimlik Numaralı Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

95)3320393430 Vergi Kimlik Numaralı Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

96)8360446719 Vergi Kimlik Numaralı Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

97)8710541014 Vergi Kimlik Numaralı Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim

Şirketi

98)6090508559 Vergi Kimlik Numaralı Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi

99)8360449414 Vergi Kimlik Numaralı Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

100)6110592281 Vergi Kimlik Numaralı Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

101)5480558052 Vergi Kimlik Numaralı Keşan Petrol Anonim Şirketi

102)4600458371 Vergi Kimlik Numaralı Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi

103)1280442266 Vergi Kimlik Numaralı Babaeski Petrol Anonim Şirketi

104)2290402112 Vergi Kimlik Numaralı Çantaköy Petrol Anonim Şirketi

105)2610396030 Vergi Kimlik Numaralı Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

106)3240458636 Vergi Kimlik Numaralı Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim

Şirketi

107)3890744964 Vergi Kimlik Numaralı Garanti Marketçilik Anonim Şirketi

108)7330411982 Vergi Kimlik Numaralı Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

109)7350933802 Vergi Kimlik Numaralı Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim

Şirketi

110)8710527846 Vergi Kimlik Numaralı Turkish Tobacco Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim

Şirketi

111)3350396325 Vergi Kimlik Numaralı İflas Hal. Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim

Şirketi

112)4570591138 Vergi Kimlik Numaralı Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi

113)2721031492 Vergi Kimlik Numaralı Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği

Anonim Şirketi

114)3350860048 Vergi Kimlik Numaralı Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

115)0020537417 Vergi Kimlik Numaralı Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi

116)9970668035 Vergi Kimlik Numaralı Selimpaşa Petrol Limited Şirketi

117)2030303827 Vergi Kimlik Numaralı Sefaköy Petrol Limited Şirketi

118)7040339493 Vergi Kimlik Numaralı Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

119)340331022 Vergi Kimlik Numaralı Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

120)340311002 Vergi Kimlik Numaralı Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

121)9510503555 Vergi Kimlik Numaralı HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi