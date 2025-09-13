Can Holding'in sır perdesi aralanıyor! 'Kamuoyundan gizlenen satın almaların kaynağı ortaya çıkacak'
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Dikkat çeken detaylara yer veren Dilek Güngör, "Savcılık dosyasında Can Holding'in 'sır perdesi' aralanacak. Holdingin bağlantıları da bugüne kadar kamuoyundan gizlediği satın almaların kaynağı da ortaya çıkacak. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?" dedi.
Can Holding'e yönelik kara para soruşturması Türkiye'nin gündemine girdi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör de konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, "Can Holding ismini birçoğunuz Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi operasyonlarıyla değil Habertürk ve Show TV'yi satın almasıyla duymuşsunuzdur. Halbuki, bu şirketin adı daha önce gazete sayfalarında şirket satın almalarıyla değil, kaçakçılıkla gündeme geliyordu." ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün 'Can Holding'in sır perdesi aralanıyor' başlıklı yazısı:
Biliyorsunuz, önceki gün sabah Küçükçekmece Başsavcılığı kaçakçılıktan medya imparatorluğuna uzanan Can Holding'e kara para baskını yaptı. Aralarında Habertürk, Show Tv, Doğa Koleji ve Energy Petrol'ün de olduğu 121 şirkete el koydu. Dün de başsavcılık kararıyla Can Holding'in Tekfen Holding'deki yüzde 17.56'lık hisselerine el konulmasına karar verildi.
Bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için ben önce ufak bir hafıza tazelemesi yapayım.
Eminim, Can Holding ismini birçoğunuz Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi operasyonlarıyla değil Habertürk ve Show TV'yi satın almasıyla duymuşsunuzdur. Halbuki, bu şirketin adı daha önce gazete sayfalarında şirket satın almalarıyla değil, kaçakçılıkla gündeme geliyordu. 2002'de MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, son yılların en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkarmıştı. Mali boyutu eski parayla 8 trilyon lira… Sahte sigaralar, Çin, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya ve Kuzey Kore'de imal edilip, yasadışı yollardan ülkeye sokuluyordu. Free-shoplar, marketler, bakkallar, büfeler ve sokak tezgâhlarında sahte bandrollerle satılıyordu. Devlet vergi kaybına uğruyordu. O operasyonda Murat Can gözaltına alınmıştı. Mehmet Şakir Can'ın adı da 2016'daki sigara kaçakçılığı davasına karışmıştı.