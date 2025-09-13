Can Holding’in sır perdesi aralanıyor! ’Kamuoyundan gizlenen satın almaların kaynağı ortaya çıkacak’

Hatta çok değil daha bir yıl önce Maliye Bakanlığı bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediğini, sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığını tespit edip, bir şirkete 6 milyar TL vergi cezası yazmıştı. Maliye kaynakları, şirketin European Tütün olduğunu doğrulamıştı.

Sonra bir anda eski defterler kapandı, Can Holding Türkiye'nin kritik satın almalarında boy göstermeye başladı. Önce Bilgi Üniversitesi'ni aldılar. Ardından Doğa Koleji'ni… Koleji, 2016'da Metal Yapı'nın (Bugünlerde adı Rezan Epözdemir dosyasında geçen, avukat Epözdemir'in malına çöktüğü iddia edilen Ömer Saçaklıoğlu'nun şirketi) aldığı söylenmişti. Ardından kolej İTÜ Vakfı'na geçmişti. Daha sonra Can Holding'e satılmıştı. Ama tıpkı Bilgi Üniversitesi'nde olduğu gibi Can Holding'in kaç lira ödediği açıklanmamıştı. O dönemde Habertürk'ün başında bulunan Kenan Tekdağ da Doğa Koleji'nin borçlarıyla ilgili haberleri sık sık yaptırarak, satışın seyrinde epey rol oynamıştı. Aralık 2024'te ise bu kez Can Holding'in, Habertürk, Show TV ve Bloomberg'in dahil olduğu, Ciner Medya Grubu'nu satın aldığını duyduk. Ve yine satın alma bedeli de bedelin ödenip ödenmediği de sır olarak kaldı.