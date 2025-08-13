Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ali Can ZERAY

Çanakkale'nin Denizgördü köyü, rüzgar gülerinin bulunduğu mevkiinde, nedeni henüz açıklanmayan belirlenemeyen yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına, 5 uçak 6 helikopter ile havadan 250 personel karadan müdahale ediyor.

"ŞU AN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOK"

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitemiz arttı; 9 uçak, 7 helikopter havadan, 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye ile karadan müdahalemiz devam ediyor. Şu an yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

ELMACIK MAHALLESİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA!

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çanakkale Merkez Elmacık mahallesinde çıkan yangını kontrol altına alındı.

Ayrıca, Mersin Silifke'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını ise kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

DENİZGÖRÜNDÜ KÖYÜ YAKINLARINDAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.