Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Denizgördü köyü, rüzgar gülerinin bulunduğu mevkiinde, nedeni henüz açıklanmayan belirlenemeyen yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına, 5 uçak 6 helikopter ile havadan 250 personel karadan müdahale ediyor.

"ŞU AN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOK"

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitemiz arttı; 9 uçak, 7 helikopter havadan, 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye ile karadan müdahalemiz devam ediyor. Şu an yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.