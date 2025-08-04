Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanları başta olmak üzere gayret gösteren herkese müteşekkiriz." ifadesini kullandı.