Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanları başta olmak üzere gayret gösteren herkese müteşekkiriz." ifadesini kullandı.