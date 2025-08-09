Çanakkale’deki yangında ekiplerin zor anları ortaya çıktı: Alevlerin arasında böyle ilerlemişler!

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını ekiplerin özverili çalışmaları sonrası havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına arazözle müdahale eden ekiplerden birinin alevlerin arasında kaldığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA

Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, yangına karadan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı.

O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.