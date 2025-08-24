Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu! TCG Anadolu'da bir gurur! "Mühendislik harikası"

"SELÇUK BAYRAKTAR'IN UÇUŞ DENEMESİ YAPTIĞI ALANDA BULUNMAK ÇOK HEYECAN VERİCİ" Gençler, TCG Anadolu'yla "Zafer Yolculuğu"na ilişkin yaşadıkları gururu ve mutluluğu anlattı. Yazılım Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yusuf Berke Zengin, böylesine teknoloji harikası, son teknolojiyle donatılmış, Türkiye'nin ileri gelen mühendislerinin yaptığı bu büyük gemide yer almaktan onur ve şeref duyduğunu dile getirerek, "Selçuk Bayraktar'ın burada uçuş denemesi yaptığı alanda bulunmak benim için çok heyecan verici bir şey. Yerinde deneyimlemek çok güzel. Duygularımı tarif edemiyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi. Zengin, Baykar'da çalışmayı hedeflediğini belirterek, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için bir proje üzerinde çalıştığını söyledi.

"ASKERİ TIBBİ TEKNOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM" Biyomedikal Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Taha Çınar Ateşli, burada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Hava, kara, deniz teknolojilerini yerinde gördük. Bu teknolojileri yerinde görebilmek bizi mutlu ediyor. İleride biyomedikal mühendisi olduğum zaman askeri tıbbi teknoloji alanında ya da ASELSAN'da çalışmak istiyorum. Burada gördüklerimde feyz alacağımı düşünüyorum." diye konuştu. Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Alkan, savunma sanayisine kablo üreten bir firmada staj yaptığını aktardı. Gemide bulunmanın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Alkan, "İkinci sınıfta stajyerken bu geminin kablolarının tasarımını yapmıştım. Şimdi hem o kabloları görmek hem de burada yerinde deneyimlemek gerçekten bana çok güzel bir duygu yaşattı." dedi. Alkan, yeni mühendislere mesleklerinin ilk adımlarında destek olduğu için her iki bakanlığa da teşekkür ederek, "Savunma sanayisinin gündemde olması mühendislerin mesleklerine bağlılığı konusunda çok etkili. Mühendis olmaya daha hevesli yaklaşıyoruz. Mühendis adayları savunma sanayinin bir kısmında çalışmak, yeni şeyler üretip ülkemizi güçlendirmek istiyorlar." açıklamasını yaptı.