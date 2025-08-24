Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu! TCG Anadolu'da bir gurur! "Mühendislik harikası"
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliğine katılan gençler, Türkiye’nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu ile yolculuk yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.
Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında geminin Gelibolu'da başladığı seyir faaliyeti devam ediyor. Yolculukta, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan toplamda 350 genç yer alıyor.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI TATLIOĞLU'NDAN KONFERANS
TCG Anadolu'nun Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" sürerken, geminin içerisinde katılımcı gençler için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Geminin hafif araç güvertesinde kurulan etkinlik alanındaki program, TCG Anadolu gemisine ilişkin tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, burada katılımcılar için müzik performansı sergiledi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, gençlere verdiği konferansta, Türkiye'nin çevre denizlerdeki faaliyetlerini anlattı.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN ÇANAKKALE VE SAVUNMA SANAYİ MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da buradaki konuşmasında, Çanakkale destanının önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği noktayı anlattı. Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen konferanslarda da "mavi vatan"ın önemi gençlere aktarıldı. Gençler, TCG Anadolu'yu gezerek, burada bulunan savunma sanayi araçlarını yakından görme ve tanıma fırsatı buldu. Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki protokol üyeleri, gençler ve askeri öğrenciler ile geminin üst güvertesinde Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.