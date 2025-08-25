Çankırı'da kan donduran olay! Dayısını öldürüp metruk eve gömdü: Cinayeti böyle itiraf etti
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir şahıs, 5 günce dayısını av tüfeği ile öldürüp cesedi köydeki metruk eve gömdü. İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek cinayeti itiraf eden şahıs, gözaltına alındı.
Çankırı'daki olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi.
DAYISINI ÖLDÜRÜP KÖYDEKİ METRUK EVE GÖMDÜ
Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos günü av tüfeği ile öldürdüğünü ve cesedi köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf etti.
Öldürülen şahıs Murat Aygen
EVDE ARAMA YAPILDI, ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İtiraf üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın itirafta söylediği metruk evde arama yapıldı. Yapılan aramada, bir süredir kayıp olarak aranın Aygen'in cesedi gömülü olarak bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.