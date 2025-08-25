Çankırı'da kan donduran olay! Dayısını öldürüp metruk eve gömdü: Cinayeti böyle itiraf etti

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir şahıs, 5 günce dayısını av tüfeği ile öldürüp cesedi köydeki metruk eve gömdü. İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek cinayeti itiraf eden şahıs, gözaltına alındı.

İHA

Çankırı'daki olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi.

DAYISINI ÖLDÜRÜP KÖYDEKİ METRUK EVE GÖMDÜ

Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos günü av tüfeği ile öldürdüğünü ve cesedi köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf etti.

Öldürülen şahıs Murat Aygen

EVDE ARAMA YAPILDI, ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtiraf üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın itirafta söylediği metruk evde arama yapıldı. Yapılan aramada, bir süredir kayıp olarak aranın Aygen'in cesedi gömülü olarak bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.