Çankırı’da kan donduran olay! Dayısını öldürüp metruk eve gömdü: Cinayeti böyle itiraf etti

Çankırı'daki olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi.

DAYISINI ÖLDÜRÜP KÖYDEKİ METRUK EVE GÖMDÜ

Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos günü av tüfeği ile öldürdüğünü ve cesedi köydeki metruk bir eve gömdüğünü itiraf etti.