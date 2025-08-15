Çankırı'da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! İşte kan donduran o mesajlar: 'Senin ölünü kimse bulamayacak'

Çankırı'da üniversite öğrencisi E.K. (29), sevgilisi O.K.'nin kendisini silah kabzasıyla darbedip ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Attığı tehdit mesajlarını yayımlayan E.K. yaşadıklarını ' 'Beni vuracak, öldürecek' dedim, kendi kendime' şeklinde ifade etti.

Çankırı'da yaşayan üniversite öğrencisi E.K., 2022 yılında ortak arkadaş sayesinde Çorum'da görevli polis memuru O.K. ile tanışarak sevgili oldu. Evlilik planları yapan çift, iddiaya göre O.K.'nin kıskançlık krizleri yüzünden defalarca tartıştı. E.K., yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bu krizlerde O.K.'nin sık sık şiddete başvurduğunu öne sürdü. Hastaneden darp raporu alan E.K., sevgilisinden şikayetçi oldu. Hakkında tedbir kararı çıkartılan O.K.'nin, görev yerinin de değiştirildiği öğrenildi.

'BENİ ÖLDÜRECEK' DEDİM KENDİ KENDİME' E.K. son olarak silah kabzasıyla darbedildiğini söyleyerek, "28 Haziran'da pikniğe gittik. Giderken sorun yoktu, geri dönüşte beni yabancı bir numara aradı. Delirmiş gibiydi, gözü bir şey görmedi. Elimden telefonu aldı, aracın kapılarını kilitledi, yol üzerinde durdu. Telefonumu arayana küfürler etti, hakaretler etti. Telefonumu cebine koydu, sonra silahını çıkardı. Silahının namlusuyla darbetti beni. Daha sonra kabzasıyla darbetti. Silahı beline koyduktan sonra boğazımı sıkmaya başladı. Bir kere sıktı, iki kere sıktı, iki eliyle sıktı, nefessiz kaldım sonra bıraktı.