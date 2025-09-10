CHP Beykoz’da peş peşe istifalar! Nevzat Cebeci de partiden ayrıldığını duyurdu: Yapıcı değil yıkıcı tavırlar...

Nevzat Cebeci

BİR İSTİFA HABERİ DAHA!

Beykoz Belediye Meclis Üyesi Murat Uzun ile Uğur Gökdemir'in ardından Nevzat Cebeci de istifa CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cebeci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.