CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırmıştı: Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısında!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Tengioğlu hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Tengioğlu hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.