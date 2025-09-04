CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırmıştı: Üçüncü kez hakim karşısına çıkacak!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
4,5 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapis istemiyle, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.