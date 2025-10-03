CHP’de 13. kat meselesi ve yolsuzluk silsilesi: Gürsel Tekin SABAH’a konuştu: Biz sustukça siz çaldınız

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "İBB ve Beşiktaş Belediyesi'ndeki işlerini "rüşvet" vererek yaptırdığını itiraf eden işadamı Aziz İhsan Aktaş, genel başkan yardımcılarından Burhanettin Bulut ismini de vererek işin genel merkeze uzandığını açıkladı." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün 'Biz sustukça siz çaldınız' başlıklı yazısı:

CHP'de sular durulmuyor. Özellikle son birkaç yılda CHP öyle bir savruldu ki, "yolsuzluğa" adı karışmayan belediye başkanı, genel başkan yardımcısı kalmadığı gibi siyaseten de Meclis'i boykot gibi ucube eylemleriyle tartışılır oldu.

Dikkatinizi çekmiştir, uzun bir süredir CHP'nin ürettiği siyasi bir gündem ve tartışma yok. Ya yolsuzluklarıyla gündemdeler ya da yerli ve milli bir ürüne saldırılarıyla.