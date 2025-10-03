CHP'de 13. kat meselesi ve yolsuzluk silsilesi: Gürsel Tekin SABAH'a konuştu: Biz sustukça siz çaldınız
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, parti içi kriz ve koltuk savaşları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. 'Bu 13. kat meselesi CHP'nin başını çok ağrıtacak' diyen Mahmut Övür, yaşanan son tartışmalara ilişkin de Gürsel Tekin ile konuştu. Gürsel Tekin, CHP yönetimine mesaj vererek "Biz sustukça siz çaldınız" dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "İBB ve Beşiktaş Belediyesi'ndeki işlerini "rüşvet" vererek yaptırdığını itiraf eden işadamı Aziz İhsan Aktaş, genel başkan yardımcılarından Burhanettin Bulut ismini de vererek işin genel merkeze uzandığını açıkladı." dedi.
İşte Mahmut Övür'ün 'Biz sustukça siz çaldınız' başlıklı yazısı:
CHP'de sular durulmuyor. Özellikle son birkaç yılda CHP öyle bir savruldu ki, "yolsuzluğa" adı karışmayan belediye başkanı, genel başkan yardımcısı kalmadığı gibi siyaseten de Meclis'i boykot gibi ucube eylemleriyle tartışılır oldu.
Dikkatinizi çekmiştir, uzun bir süredir CHP'nin ürettiği siyasi bir gündem ve tartışma yok. Ya yolsuzluklarıyla gündemdeler ya da yerli ve milli bir ürüne saldırılarıyla.
Bu yüzden CHP'ye yönelik eleştiriler de büyük oranda yolsuzluklarla ilgili. Bir süre önce Başkan Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne kadar ulaşan yolsuzluk iddialarını hatırlattı ve Özgür Özel'i uyardı:
"Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz bizi lütfen kendileriyle karıştırmasınlar. Ana muhalefetin başındaki zatın görevi önüne gelene çamur atmak değil, yüreği yetiyorsa genel merkezin 13. katına kadar ulaştığı söylenen rüşveti temizlemektir."
CHP'DE 13. KAT MESELESİ...
Bu 13. kat meselesi CHP'nin başını çok ağrıtacak gibi. Durum vahim; çünkü İBB ve Beşiktaş Belediyesi'ndeki işlerini "rüşvet" vererek yaptırdığını itiraf eden işadamı Aziz İhsan Aktaş, genel başkan yardımcılarından Burhanettin Bulut ismini de vererek işin genel merkeze uzandığını açıkladı. Belge ve ayrıntılı bilgiler iddianame açıklandığında görülecek. Kim bilir daha kaç isim var? Genel merkezin suskunluğu boşuna değil.