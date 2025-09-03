CHP'de "Mutlak butlan" savaşı! CHP'li Lütfü Savaş sabah.com.tr'ye konuştu: Aklanmayan geri gelmesin
CHP İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararının çok anlamlı olduğunu dile getiren Savaş, iktidara şaibelerden arınarak yürünmesi gerektiğini ifade etti. Savaş, "Bazı şahısların partimizi kirletmesinden rahatsızız! Partiyi kirletenler varsa ayıklansın istiyorum." dedi.
CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayındaki şaibe iddiaları sonrası mahkemeye başvurarak iptal davası açmıştı. CHP'li Savaş, CHP İstanbul İl Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savaş, "Çok anlamlı bir karar olarak görüyorum. Partiyi kirletenlerden rahatsızım. Kimse aklanmadan geri gelemesin. İktidara şaibe ile yürünmez." dedi.
CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'TAN SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR
CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak, İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesine dair düşüncelerini sabah.com.tr aracılığıyla paylaştı.
"ÇOK ANLAMLI BİR KARAR"
Savaş, mahkemenin İstanbul İl Kongresi ile ilgili kararına ilişkin, "Çok anlamlı bir karar" diyerek şunları söyledi:
"CHP Kurultayı'nın 15 Eylül'de iptal edilmesi bir partili olarak beni üzer. Arkadaşlarımızın yanlış yaptıkları, yanlışa bulaştıkları ortaya çıkar."
"BEN HUKUKA İNANIRIM, KARAR NE ÇIKARSA SAYGI DUYULMALI"
Kurultaydaki şaibe iddialarının araştırılmasının ve usulsüzlük varsa tespit edilmesinin yargının konusu olduğunu ifade eden Savaş, "Ben hukuka inanırım. Mahkeme hangi kararı verirse ona inanır ve saygı duyarım. Hukuka inanmak ve karara saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı.
"SÜREKLİ ŞAİBE VAR DEDİLER, BEN DE ARAŞTIRILSIN VE BU İDDİALAR ORTADAN KALKSIN İSTEDİM"
Şaibeli CHP kurultayı ile ilgili mahkemenin yolunu tutmasına da değinen Savaş, "Sürekli şaibe var denildi. Cumhurbaşkanı da sürekli şaibe iddiaları üzerinden CHP'ye yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu konu neren araştırılmıyor' diyerek duruma dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar sonrası, bu şaibe iddialarının önünün kesilmesi gerektiğini düşündüm ve yargıya başvurma kararı aldım." dedi.