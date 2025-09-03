CHP'de "Mutlak butlan" savaşı! CHP'li Lütfü Savaş sabah.com.tr'ye konuştu: Aklanmayan geri gelmesin

CHP İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararının çok anlamlı olduğunu dile getiren Savaş, iktidara şaibelerden arınarak yürünmesi gerektiğini ifade etti. Savaş, "Bazı şahısların partimizi kirletmesinden rahatsızız! Partiyi kirletenler varsa ayıklansın istiyorum." dedi.

ONUR ŞAHANOĞLU

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayındaki şaibe iddiaları sonrası mahkemeye başvurarak iptal davası açmıştı. CHP'li Savaş, CHP İstanbul İl Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savaş, "Çok anlamlı bir karar olarak görüyorum. Partiyi kirletenlerden rahatsızım. Kimse aklanmadan geri gelemesin. İktidara şaibe ile yürünmez." dedi.

CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'TAN SABAH.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak, İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesine dair düşüncelerini sabah.com.tr aracılığıyla paylaştı.

"ÇOK ANLAMLI BİR KARAR"

Savaş, mahkemenin İstanbul İl Kongresi ile ilgili kararına ilişkin, "Çok anlamlı bir karar" diyerek şunları söyledi:

"CHP Kurultayı'nın 15 Eylül'de iptal edilmesi bir partili olarak beni üzer. Arkadaşlarımızın yanlış yaptıkları, yanlışa bulaştıkları ortaya çıkar."

"BEN HUKUKA İNANIRIM, KARAR NE ÇIKARSA SAYGI DUYULMALI"

Kurultaydaki şaibe iddialarının araştırılmasının ve usulsüzlük varsa tespit edilmesinin yargının konusu olduğunu ifade eden Savaş, "Ben hukuka inanırım. Mahkeme hangi kararı verirse ona inanır ve saygı duyarım. Hukuka inanmak ve karara saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ ŞAİBE VAR DEDİLER, BEN DE ARAŞTIRILSIN VE BU İDDİALAR ORTADAN KALKSIN İSTEDİM"

Şaibeli CHP kurultayı ile ilgili mahkemenin yolunu tutmasına da değinen Savaş, "Sürekli şaibe var denildi. Cumhurbaşkanı da sürekli şaibe iddiaları üzerinden CHP'ye yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu konu neren araştırılmıyor' diyerek duruma dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar sonrası, bu şaibe iddialarının önünün kesilmesi gerektiğini düşündüm ve yargıya başvurma kararı aldım." dedi.

"İKTİDARA ŞAİBELERDEN ARINARAK YÜRÜMEMİZ LAZIM"

Savaş, partinin üstünden şaibe gölgesinin kalkması gerektiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

Adalet arıyoruz. İktidara yürüyoruz diyoruz. İktidara, şaibelerden arınarak yürümemiz lazım. Sporda da, siyasette de, ticarette de temiz olmazsanız tartışılırsınız. Her Türk vatandaşı, siyasi partilerin temiz olmasını ister, ben de bunu istiyorum.

"PARTİYİ KİRLETENLERDEN RAHATSIZIM!"

Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz, temiz siyaset yapılmasından yanayız. Bazı şahısların partimizi kirletmesinden rahatsızız! Partiyi kirletenler varsa ayıklansın istiyorum. Yargı inceler, delillere bakar, kirletmedilerse sorun olmaz zaten.

"ÖZGÜR ÖZEL KIZIYOR AMA BEN ONA BÜYÜK BİR KAZANIM SAĞLIYORUM"

Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik tepkisine de dikkat çekti, "Aslında ben Özgür Özel'e büyük bir kazanım sağlıyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Savaş şu ifadeleri kullandı:

Kurultay temiz ise en çok Özgür özel rahatlar. Değilse, kusura bakmasın partimizi kirletenler ihraç edilirler. Yargı yolu onlara açıktır, gider itiraz ederler. Süreç tamamlandığında aklanabilirlerse partiye geri gelirler.

İKTİDARIN SİYASİ OPERASYONU İDDİASINA ÇARPICI YANIT: SEN HASTA DEĞİLSEN SANA HASTASIN DEMEZLER

CHP Genel Başkanı ve yönetiminin her fırsatta yaşanan süreçten AK Parti'yi sorumlu tutması ve, 'Bize siyasi operasyon çekiyorlar' demesini de değerlendiren Savaş çarpıcı bir örnek verdi.

Savaş, "Ben tıp doktoruyum. Eğer siz hastanede bir doktora gittiğinizde hasta değilseniz, doktor size hastasınız diyemez. Hastanede birçok tetkik yapılıyor. Bu davada da birçok delil toplanıyor ve inceleniyor. İnsanlar hasta değilse nasıl ortaya çıkıyorsa, bu davada da insanlar masumsa mutlaka ortaya çıkar. Siyaset düzgün gitmeden hiçbir şeyi düzgün yürütemezsiniz." diye konuştu.

"EMANETİ TEMİZ VE GÜÇLÜ ELLERLE TUTMALIYIZ"

CHP'nin ülkeyi kuran parti olduğunu vurgulayan Savaş, "Emaneti temiz eller ve güçlü ellerle tutmak lazım. Güçlü bir iktidar gibi güçlü bir muhalefet de gerekir. CHP, mutlaka temizlenmeli, şaibe iddialarından arınmalı. İktidar yolculuğu bu şekilde olur. Ne olursa olsun hukuk kazansın, ülke kazansın. Benim başka bir isteğim yok." dedi.