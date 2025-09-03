CHP'de "Mutlak butlan" savaşı! CHP'li Lütfü Savaş sabah.com.tr'ye konuştu: Aklanmayan geri gelmesin

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayındaki şaibe iddiaları sonrası mahkemeye başvurarak iptal davası açmıştı. CHP'li Savaş, CHP İstanbul İl Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Savaş, "Çok anlamlı bir karar olarak görüyorum. Partiyi kirletenlerden rahatsızım. Kimse aklanmadan geri gelemesin. İktidara şaibe ile yürünmez." dedi.

"CHP Kurultayı'nın 15 Eylül'de iptal edilmesi bir partili olarak beni üzer. Arkadaşlarımızın yanlış yaptıkları, yanlışa bulaştıkları ortaya çıkar."

Savaş, mahkemenin İstanbul İl Kongresi ile ilgili kararına ilişkin, "Çok anlamlı bir karar" diyerek şunları söyledi:

"BEN HUKUKA İNANIRIM, KARAR NE ÇIKARSA SAYGI DUYULMALI"

Kurultaydaki şaibe iddialarının araştırılmasının ve usulsüzlük varsa tespit edilmesinin yargının konusu olduğunu ifade eden Savaş, "Ben hukuka inanırım. Mahkeme hangi kararı verirse ona inanır ve saygı duyarım. Hukuka inanmak ve karara saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ ŞAİBE VAR DEDİLER, BEN DE ARAŞTIRILSIN VE BU İDDİALAR ORTADAN KALKSIN İSTEDİM"

Şaibeli CHP kurultayı ile ilgili mahkemenin yolunu tutmasına da değinen Savaş, "Sürekli şaibe var denildi. Cumhurbaşkanı da sürekli şaibe iddiaları üzerinden CHP'ye yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu konu neren araştırılmıyor' diyerek duruma dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar sonrası, bu şaibe iddialarının önünün kesilmesi gerektiğini düşündüm ve yargıya başvurma kararı aldım." dedi.