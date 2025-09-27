CHP’de parti içi kavga sertleşti! Özgür Özel’in ’intikam’ duygusu! Dikkat çeken İBB soruşturması detayı...

İşin garip tarafı, kavga siyaset üzerinden değil, daha çok "hırsızlık" ya da "hainlik" üzerinden yürüyor.

Peki yerel seçimlerden birinci çıkan ve iktidara yürüyen bir parti nasıl oldu da bu hâle nasıl geldi?

CHP yönetimi bu tabloya, siyasi iktidarın bir ön kesme hamlesi olarak bakıyor ama parti tabanında bile farklı yaklaşımlar var ki bu tartışmalar bitmek bilmiyor. Kurultaylara ve kongrelere şaibe karıştığını, partinin parasal ilişkilerle kirlendiğini söyleyenler bizzat partililer.

Son tartışma da bunun en tipik örneği... İtiraz eden CHP'lilerin bir kısmı partiden atıldı...