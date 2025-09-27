CHP'de parti içi kavga sertleşti! Özgür Özel'in 'intikam' duygusu! Dikkat çeken İBB soruşturması detayı...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'de yaşanan parti içi krizle birlikte son 'ihraç' gelişmelerini kaleme aldı. Mahmut Övür, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun başındaki milletvekili Turan Taşkın Özer'e ve İBB eksenli yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekerek, "Garip ama gerçek, İBB eksenli yolsuzluk iddialarının göbeğindeki bu isim şimdi yolsuzluklara karşı çıkan CHP'lileri partiden attı." dedi.
CHP şaibeli kurultay ve il kongreleri ile kamuoyunda tartışma konusu olurken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesi ise parti içindeki muhalif kanada yönelik adımlarını giderek sertleştiriyor. Son olarak dün; CHP'li Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'la birlikte 6 kişi partiden ihraç edildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşesinden CHP'de yaşananları kaleme aldı.
İşte Mahmut Övür'ün CHP'de 'hırsızlar' ve 'hainler' kavgası başlıklı yazısı:
CHP'de işler çığırından çıkmaya başladı. Artık İstanbul'da biri yargı kararıyla, diğeri YSK'nın onayı ve "şaibeli delegeler"in iradesiyle seçilen iki il başkanı var. Gürsel Tekin ve Özgür Çelik... Tablo CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset üretmek ve diyalog kurmak yerine intikam duygusuyla, "Partide yolsuzluk var, kongrelere şaibe karıştı" diyenleri partiden atma kararıyla daha da karışık hâle geldi.
"KILIÇDAROĞLU EKİBİNE KADAR UZANIR MI?"
Nitekim dün 40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'la birlikte 6 kişi partiden ihraç edildi. Daha ihracı istenen 70'i aşkın partili var. İş burada kalır mı yoksa ihraç sayısı giderek artar ve esas muhalefet merkezi Kılıçdaroğlu ekibine kadar uzar mı bilemem ama parti içi kavga çok sertleşti ve "hainlik" suçlamasına kadar vardı.