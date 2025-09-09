CHP'deki bir delege seçimi daha yargıya taşındı! "Usülsüz oy kullandılar..."

Pezükoğlu açıklamasında, "12 kişinin ikametlerinin ne zaman değiştirildiğini henüz tespit edemedik ancak aynı adrese 3 farklı soy isimli kişi yerleştirilmiş, yine aynı adreslerde de farklı soy isimli kişiler ikamet ediyor gözüküyor. Bu durum aslında her şeyi kanıtlamıyor mu?" dedi.

İtirazlarını seçim sırasında kayıtlara geçirdiklerini ifade eden Melek Pezükoğlu, Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın, talep etmelerine rağmen kendilerine tam üye listesini vermediğini öne sürdü.

"HAK, HUKUK, ADALET DİYEN BİR PARTİYİZ, HAKSIZLIKLARA KARŞIYIZ"

Pezükoğlu, CHP'nin "Hak, hukuk, adalet" ilkeleriyle hareket eden bir parti olduğunu vurgulayarak, "Partimizin bu tür işlerle anılması bizleri derinden üzüyor. Avukat olan Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın konumunu ve birikimini bu tür usulsüzlüklerde kullanması, CHP'nin kurumsal yapısına zarar veriyor. İl Başkanı ve İlçe Başkanı'nın böyle bir haksızlığa tenezzül etmesi, üyelerin emeğini gasp etmesi kabul edilemez" diye konuştu.

Pezükoğlu, bu kişiler hakkında CHP Genel Merkezi tarafından cezai işlem yapılmasını ve gerekirse görevden alınmalarını talep etti.