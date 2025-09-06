CHP'deki 'olağanüstü kurultay' 15 Eylül'ü etkiler mi? Özgür Özel'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' hamlesi...
15 Eylül’deki şaibeli kurultay duruşmasına sayılı günler kala CHP yönetimi panik hamleler yapmaya devam ediyor. Yeni bir ’ön alma’ girişiminde daha bulunan genel merkez, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. Hukukçular ise söz konusu adımın 15 Eylül’deki duruşmadan çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararına herhangi bir etkisi olmayacağını savunuyor.
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası genel merkezdeki tedirginlik hat safhaya yükseldi. Aylardır şaibeli kurultay duruşmalarıyla boğuşan genel merkez, mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmak ve belirsiz hale getirmek için geçtiğimiz nisan ayında olağanüstü kurultayı toplamıştı. Bu kez daha büyük bir stres altında olan parti yönetimi, yine olağanüstü kurultayı toplama kararı alarak, olası bir butlan kararına karşı yeni bir ön alma girişiminde bulundu.
CHP'DE KIRMIZI ALARM
Edinilen bilgilere göre 15 Eylül'den önce mahkeme kararı çıkabileceğine yönelik son söylentiler, genel merkezi kırmızı alarma geçirdi. Bu kapsamda derhal harekete geçilerek delegelerden imza toplandı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Kurultay tarihi ise 21 Eylül olarak belirlendi.
HUKUKÇULAR: ETKİSİ OLMAZ
Sürpriz gelişmeyi SABAH'a değerlendiren hukukçular, söz konusu hamlenin 15 Eylül'de çıkabilecek olası bir butlan kararına herhangi bir etkisi olmayacağını dile getiriyor.