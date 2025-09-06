CHP’deki ’olağanüstü kurultay’ 15 Eylül’ü etkiler mi? Özgür Özel’den ’Kemal Kılıçdaroğlu’ hamlesi...

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası genel merkezdeki tedirginlik hat safhaya yükseldi. Aylardır şaibeli kurultay duruşmalarıyla boğuşan genel merkez, mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmak ve belirsiz hale getirmek için geçtiğimiz nisan ayında olağanüstü kurultayı toplamıştı. Bu kez daha büyük bir stres altında olan parti yönetimi, yine olağanüstü kurultayı toplama kararı alarak, olası bir butlan kararına karşı yeni bir ön alma girişiminde bulundu.