CHP'li belediyenin ihmali gencecik bir fidanı hayattan kopardı! 3 kişi gözaltına alındı

CHP’li Beykoz Belediyesi’nin büyük bütçeler ayırarak pazar günü düzenlediği Çayır Festivali’nde faciayla sonuçlanan bir ihmal yaşandı. Festival alanında dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik kaçağına kapıldı. Genç işçinin kalbi durdu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan İbrahim Burgaz’ın cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüşa Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 09:39

Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Beykoz Çayırında pazar günü 17.50 sıralarında meydana gelen olayda 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, akrabası olan Uğur B.'nin dondurma standına yardımcı olmak için gittiği Beykoz Çayırı Festivali'nde elektrik akımına kapıldı. CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Burgaz, kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre inceleme yaptı. Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Burgaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardımdan ailesine teslim edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında dondurma tezgâhının işletmecisi Uğur B. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili görevlendirilen iş güvenliği uzmanının vereceği rapora göre gözaltı sayısının artabileceği değerlendiriliyor.