CHP’li Mansur Yavaş yönetiminden skandal karar! Ücretsiz halı sahaları 10 yıllığına kiraya verecek: Rakam dudak uçuklattı!
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi yine skandal bir karara imza attı. Göreve geldiği günden bu yana hizmet değil bahane siyaseti üreten Mansur Yavaş ve ABB yönetimi vatandaşın ücretsiz kullandığı 7 halı sahayı 80 milyon liraya kiraya vereceği ortaya çıktı. AK Parti döneminde ücretsiz hizmet veren sahalar artık paralı hale gelirken, Mansur Yavaş’a seçim öncesi söylediği o sözü hatırlattı: Rant uygulamalarına izin vermeyeceğiz…
Ankara'da halkın yıllardır ücretsiz yararlandığı halı sahalar artık paralı oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında Gölbaşı'ndaki TOKİ bloklarında yer alan sahaların da bulunduğu 7 halı sahayı toplamda 79 milyon 288 bin 920 TL bedelle kiraya vermeye hazırlanıyor. 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak ihale ile sahalar 10 yıllığına özel işletmelere devredilecek.
Özellikle Gölbaşı ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına açık olan iki halı saha, belediyenin kiralama kararından doğrudan etkilenecek. Daha önce de Eymir Mahallesi'ndeki ABB'ye ait halı sahanın ücretli hale getirilmesi vatandaşların yoğun tepkisine yol açmış, ABB ise bu tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
AK PARTİ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZDİ
Kiraya verilecek halı sahalar, geçmişte AK Parti yönetimindeki belediye tarafından ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulmuştu. ABB yönetiminin yeni kararıyla birlikte bu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar artık ücret ödemek zorunda kalacak. Karar, sosyal belediyecilik ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.
Kiraya verilecek sahalar şu bölgelerde yer alıyor:
• Gölbaşı Eymir Mahallesi Şehit Yalçın Dizdaroğlu Parkı içindeki halı saha
• Çankaya Lodumu Mahallesi Gazi Anadolu Lisesi yanı 2 adet halı saha
• Çankaya 50. Yıl Mahallesi, 50. Yıl Parkı içi halı saha
• Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki halı saha
• Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi içindeki halı saha
• Çankaya Mutlukent Mahallesi, Esma Parkı içi halı saha
• Yenimahalle İlk Yerleşim Mahallesi, Ampute Futbol Park içindeki halı saha
ABB'nin bu adımı, sosyal belediyecilikten uzaklaşılarak kamu hizmetlerinin paralı hale getirildiği eleştirilerini de beraberinde getirdi.