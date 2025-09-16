CHP’nin siyasi hipnoz hali: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi...

Asliye hukuk mahkemesi, karar verme konusunda yetki veya yetkili merci tartışmasına son noktayı koymuştur.

Mahkeme; CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin asliye ceza mahkemesinde görülecek davaya dair ifade, bilgi ve belgeleri de değerlendirmek istediğini de kayda geçirmiştir.

Aynı şekilde CHP İstanbul İl Kurultayı ile olağan ve olağanüstü büyük kurultay dizisine ilişkin olarak Ankara ve İstanbul'da değişik mahkemelere yapılan başvuruların sonuçlarını veya ara kararları da görmek istemiştir.