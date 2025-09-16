CHP'nin siyasi hipnoz hali: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi...
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'nin 'şaibeli' kurultayı ve son yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu, "CHP'nin parti içi iktidar hırsından doğan çekişmesi, Türkiye'yi yönetme iddiasını sakatlamaktadır. İlaveten... İmamoğlu-Özel ikilisi ve yörüngesindekiler siyasi hipnozdaymış gibi davranmaktadır!" dedi.
CHP'nin şaibeli kurultayı ve parti içinde yaşanan kriz devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte Müderrisoğlu'nun 'CHP'nin siyasi hipnoz hali' başlıklı yazısı:
Önce, yargıyı töhmet altında bırakacaksın. Sonra, yargı kararına karşı çıkmak üzere "direniş" adı altında hazırlıklar yapacaksın. Derken, yargının nihai hükümden önce verdiği kararı da işine geldiği gibi yorumlayacaksın!
Bakınız...
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürekli üzerine oynanan, güvenilirliği örselenen yargı kurumu adına, dikkate değer bir karar verdi. Bence mahkeme dedi ki...
Türk yargısı her türlü tahmin, varsayım ve senaryonun dışındadır.
Davaya konu partinin (CHP) gündemi, aceleciliği veya siyaseten aldığı önlemler yargı sürecinin dışındadır.
Mahkeme kanunlar dairesinde, önündeki dosya, delil durumu ve ilgili yargısal süreçlerle bağlıdır.
*Kesin hüküm kurulması için karara dayanak oluşturacak muhtelif mahkeme kararları ve dosya içeriklerinin bilinmesi zaruret arz etmektedir.
Hal böyle olduğu içindir ki...