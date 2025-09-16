CHP'nin siyasi hipnoz hali: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi...

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'nin 'şaibeli' kurultayı ve son yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Okan Müderrisoğlu, "CHP'nin parti içi iktidar hırsından doğan çekişmesi, Türkiye'yi yönetme iddiasını sakatlamaktadır. İlaveten... İmamoğlu-Özel ikilisi ve yörüngesindekiler siyasi hipnozdaymış gibi davranmaktadır!" dedi.

CHP'nin şaibeli kurultayı ve parti içinde yaşanan kriz devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Müderrisoğlu'nun 'CHP'nin siyasi hipnoz hali' başlıklı yazısı:

Önce, yargıyı töhmet altında bırakacaksın. Sonra, yargı kararına karşı çıkmak üzere "direniş" adı altında hazırlıklar yapacaksın. Derken, yargının nihai hükümden önce verdiği kararı da işine geldiği gibi yorumlayacaksın!

Bakınız...

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürekli üzerine oynanan, güvenilirliği örselenen yargı kurumu adına, dikkate değer bir karar verdi. Bence mahkeme dedi ki...

Türk yargısı her türlü tahmin, varsayım ve senaryonun dışındadır.

Davaya konu partinin (CHP) gündemi, aceleciliği veya siyaseten aldığı önlemler yargı sürecinin dışındadır.

Mahkeme kanunlar dairesinde, önündeki dosya, delil durumu ve ilgili yargısal süreçlerle bağlıdır.

*Kesin hüküm kurulması için karara dayanak oluşturacak muhtelif mahkeme kararları ve dosya içeriklerinin bilinmesi zaruret arz etmektedir.

Hal böyle olduğu içindir ki...

Asliye hukuk mahkemesi, karar verme konusunda yetki veya yetkili merci tartışmasına son noktayı koymuştur.

Mahkeme; CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin asliye ceza mahkemesinde görülecek davaya dair ifade, bilgi ve belgeleri de değerlendirmek istediğini de kayda geçirmiştir.

Aynı şekilde CHP İstanbul İl Kurultayı ile olağan ve olağanüstü büyük kurultay dizisine ilişkin olarak Ankara ve İstanbul'da değişik mahkemelere yapılan başvuruların sonuçlarını veya ara kararları da görmek istemiştir.

Elbette, şaibeli kurultay iddiasının tespiti için, kurultaya leke bulaştıranların yanında, delege pazarlığında ismi geçenlerle ilintili delil ve ilk ifadeler arasındaki bağı netleştirmek istemiştir.

İşin tuhaf tarafı ise...

Mutlak butlan kararından kurtulduğu varsayımıyla hareket eden CHP yönetiminin, kendi iç kavgasıyla yüzleşmek yerine yine bahanelerin arkasında saklanmayı tercih etmesidir. Nitekim parti sözcüsü; eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP'den ihraç edildiğini söyleyip dava açma ehliyetinin bulunmadığını savunmayı marifet zannetmektedir.

İşin özü...

CHP'nin parti içi iktidar hırsından doğan çekişmesi, Türkiye'yi yönetme iddiasını sakatlamaktadır. İlaveten... İmamoğlu-Özel ikilisi ve yörüngesindekiler siyasi hipnozdaymış gibi davranmaktadır!