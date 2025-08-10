SON DAKİKA | "Cinayet gibi kaza" Mersin'i yasa boğdu! 16 yaşındaki Emir, TIR'ın altında ezilerek can verdi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen ve "cinayet gibi kaza" olarak adlandırılan olay, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Tamir atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç, iddiaya göre bakım ücretini ödemek istemeyen tır sürücüsü tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Olay, hem aileyi hem de mahalle sakinlerini yasa boğarken, baba ve mahalle muhtarı yaşananların bir cinayet olduğunu belirterek adaletin tecelli etmesini istedi.
Korkunç olay, Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi D-400 karayolu kenarındaki bir tamir atölyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki tır sürücüsü U.F., aracına yaptırdığı bakım sonrası çıkan ücret konusunda atölye çalışanlarıyla anlaşmazlık yaşadı.
İDDİAYA GÖRE ANLAŞMAZLIK CAN ALDI
Bu sırada, bakım malzemelerini almak için tırın altına giren 16 yaşındaki Emir Kılınç'ı fark eden U.F., iddiaya göre para ödememek için tırı hızla hareket ettirdi.
FECİ KAZANIN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tekerleklerin altında kalan Emir Kılınç, ağır yaralı halde can havliyle ayağa kalkıp iş yerine doğru birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu acı dolu anlar, olayın vahametini gözler önüne serdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tamir sırasında hareket eden TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki işçi öldü | Video