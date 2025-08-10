SON DAKİKA | "Cinayet gibi kaza" Mersin'i yasa boğdu! 16 yaşındaki Emir, TIR'ın altında ezilerek can verdi

"BİR CİNAYETE KURBAN GİTTİ..."

16 yaşındaki Emir'in ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Cenazesi Adanalıoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilen gencin babası Levent Kılınç, "Bu bir cinayettir, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adaletli bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diyerek isyan etti. Adanalıoğlu Mahallesi Muhtarı İsa Sakar da, "Kuzenimin oğlu ne yazık ki bir cinayete kurban gitti. Ailesi perişan oldu, biz Türk yargısına güveniyoruz" şeklinde konuştu.