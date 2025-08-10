SON DAKİKA | "Cinayet gibi kaza" Mersin'i yasa boğdu! 16 yaşındaki Emir, TIR'ın altında ezilerek can verdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen ve "cinayet gibi kaza" olarak adlandırılan olay, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Tamir atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç, iddiaya göre bakım ücretini ödemek istemeyen tır sürücüsü tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Olay, hem aileyi hem de mahalle sakinlerini yasa boğarken, baba ve mahalle muhtarı yaşananların bir cinayet olduğunu belirterek adaletin tecelli etmesini istedi.

Bekir COŞKUN

Korkunç olay, Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi D-400 karayolu kenarındaki bir tamir atölyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki tır sürücüsü U.F., aracına yaptırdığı bakım sonrası çıkan ücret konusunda atölye çalışanlarıyla anlaşmazlık yaşadı.

İDDİAYA GÖRE ANLAŞMAZLIK CAN ALDI

Bu sırada, bakım malzemelerini almak için tırın altına giren 16 yaşındaki Emir Kılınç'ı fark eden U.F., iddiaya göre para ödememek için tırı hızla hareket ettirdi.

FECİ KAZANIN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tekerleklerin altında kalan Emir Kılınç, ağır yaralı halde can havliyle ayağa kalkıp iş yerine doğru birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu acı dolu anlar, olayın vahametini gözler önüne serdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BU BİR CİNAYETTİR, ADALET İSTİYORUZ"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Umut Fidan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanması beklenen Fidan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİR CİNAYETE KURBAN GİTTİ..."

16 yaşındaki Emir'in ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Cenazesi Adanalıoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilen gencin babası Levent Kılınç, "Bu bir cinayettir, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adaletli bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diyerek isyan etti. Adanalıoğlu Mahallesi Muhtarı İsa Sakar da, "Kuzenimin oğlu ne yazık ki bir cinayete kurban gitti. Ailesi perişan oldu, biz Türk yargısına güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Aile ve mahalle sakinleri, adaletin yerini bulması için yetkililere çağrıda bulundu.