Cinayet, itiraf, iftira! Gizem'i böyle katlettiler: Fırat, Yağız, ben ve eşimi yatak odasına çekerek…
Türkiye'nin kanını donduran vahşet Çanakkale Biga'da yaşandı... Boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğan Fırat Yıldızhan (33) ile cesedi gömmesine yardım eden kardeşi Yağız Yıldızhan'a (21) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Aldatma deliline ulaşılamadığı, bu nedenle haksız tahrikten söz edilemeyeceği vurgulandı. İşte davanın detayları: "Fırat, Yağız, ben ve eşimi yatak odasına çekerek 'Saliha'yı biz öldürdük' dediler!"
Takvim yaprakları 16 Şubat 2024'ü gösterdiğinde Biga'da korkunç bir cinayet işlendi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp Biga yönüne doğru yola çıktı. Çift arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde hafriyat alanına gömdü.
İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ
Saliha Gizem Yıldızhan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Fırat Yıldızhan ifadesinde, cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.
2 KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Fırat Yıldızhan ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'a hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.