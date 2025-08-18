Cinayet, itiraf, iftira! Gizem’i böyle katlettiler: Fırat, Yağız, ben ve eşimi yatak odasına çekerek…

Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Saliha Gizem Yıldızhan'ın sanık Fırat Yıldızhan ile tartışmaya başladıkları, Fırat Yıldızhan'ın ifadesine göre Saliha Gizem'in 'Seni aldattım' dediği, ancak sanık Yağız Yıldızhan'ın ilk ifadesinde böyle bir cümle duymadığını söylediği yer aldı. Kararda, Fırat Yıldızhan'ın bu sözler üzerine daha da sinirlendiği, soruşturma aşamasında ifadesinde ipi cebinden çıkardığını söylediği, ancak mahkemede ifadesini değiştirip, otomobilin kapı cebinden çıkardığını söylediği belirtildi. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın kendisine engel olmaya çalıştığını, buna rağmen Saliha Gizem'i boğmaya devam ettiğini söylediği, ifadesinde çelişkiler olduğu vurgulandı. Fırat Yıldızhan'ın soruşturma aşamasında Saliha Gizem'i 15 dakikada öldürdüğünü, mahkemede ise çok kısa sürdüğünü söylediği belirtildi. Fırat'ın, Saliha Gizem'i arka koltuğa aldığında hırıltı geldiğini ancak ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini söylediği de gerekçeli kararda yer aldı. Mahkeme, aldatmaya ilişkin Fırat Yıldızhan'ın iddiası dışında hiçbir delil bulunmadığını, bu nedenle 'haksız tahrik' indiriminin uygulanamayacağını ifade etti. Fırat Yıldızhan'ın suçu işlediğinin sabit görüldüğüne dikkat çekildi.

'ENGEL OLMA İMKANI BULUNDUĞU HALDE YAPMADI'

Yağız Yıldızhan ile ilgili gerekçeli kararda ise ilk ifadesi ile mahkemede verdiği savunmasının çelişkiler içerdiği, kollukta müdahale etmediğini söylemesine rağmen mahkemede yalnızca bir kez toprak attığını belirttiği vurgulandı. Kararda, Fırat Yıldızhan'ın tek başına eylemi gerçekleştirmesinin fiziken mümkün olmadığı, Yağız Yıldızhan'ın da eylemin bir parçası olduğuna yer verildi. Sanıkların babası H.Y.'nin tanıklığında, "Fırat, Yağız, ben ve eşimi yatak odasına çekerek 'Saliha'yı biz öldürdük' dediler" sözlerine yer verildi. Yağız'ın olaya engel olma imkanı bulunduğu halde bunu yapmadığı, aksine cesedin taşınmasına ve gömülmesine yardım ettiği, kürek bulduktan sonra tekrar gelip üzerine toprak attığı kaydedildi.

Tüm bu eylemler ve tanık anlatımları değerlendirildiğinde, mahkeme Yağız Yıldızhan'ın 'yardım eden' sıfatını aşarak suçu birlikte işleme iradesiyle hareket ettiğine, eylem üzerinde ortak hakimiyet kurduğuna hükmetti. Bu nedenle Yağız Yıldızhan'ın da 'Kasten kadına karşı öldürme' suçuna ortak olduğu kanaatine varıldığını vurguladı.