Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklandı: Katili ile aynı karede yer almış
Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Gül, olay yerinde kıskıvrak yakalanırken, 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Kayhan ile Gül’ün daha önce aynı karede olduğu fotoğraf ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmada, katil zanlısı Mustafa Can Gül kıskıvrak yakalandı.