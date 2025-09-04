Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklandı: Katili ile aynı karede yer almış

Olay, akşam saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.