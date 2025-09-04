Cumhuriyet Savcısı restoranda öldürülmüştü: İşletme sahibinden kan donduran ifade! “Beni de öldürmeye çalıştı”

İstanbul Çekmeköy’de bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının daha önce işletmede çalıştığı ve 3 suç kaydı olduğu ayrıca cezaevinde de yattığı öğrenilirken, ifadesindeki 150 bin TL detayı kan dondurdu. Öte yandan SABAH, cinayetin işlendiği işletmenin sahibinin ifadesine ulaştı. İşletme sahibi ifadesinde, “Benim üzerime de yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti” dedi.

ATAKAN IRMAK

Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can G. yakalanarak gözaltına alındı.

3 AYRI SUÇ KAYDI BULUNDU

Katil Mustafa Can Gül'ün, geçmişte "Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu, ayrıca 09.11.2024 – 15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi. Husumetli olduğu Savcı Ercan Kayhan'ı gören şüpheli, akşam saatlerinde işletmeye gelerek İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren katil 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün Jandarma'da verdiği ifade ortaya çıktı.

"Şu anda herhangi bir işte çalışmamaktayım. Geçimimi annem ve babam sağlamaktadır. Ailemle birlikte ikamet etmekteyim. Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Kayhan'ı boğazından bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu.

"150 BİN LİRA İÇİN GİTTİM"

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık.

"BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"

O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır. "

TUTUKLANDI

Öte yandan Savcı Ercan Kayhan'ı katleden 19 yaşındaki Mustafa Can Gül işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİ DE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Ruhsat sahibi Bilal Bilgin, sabah saatlerinde jandarmaya ifade verdi. Bilgin tutanakta, olay anını şöyle anlattı: "Mustafacan Gül mutfağa girdi, Ercan beye 'niye geldin buraya' dedi. Ardından elindeki bıçakla saldırdı. Benim üzerime de yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti. Şikayetçiyim ve davacıyım." Bilgin, saldırganın geçmişte işletmeye zarar verdiğini, camları kırdığını ve ceza aldığı için cezaevine girdiğini de ifade etti.

KANLI BIÇAK MUTFAĞA BIRAKILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kanlı bıçağı mutfakta tezgâh üzerinde buldu. Savcı katili savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.