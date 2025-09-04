Cumhuriyet Savcısı restoranda öldürülmüştü: İşletme sahibinden kan donduran ifade! “Beni de öldürmeye çalıştı”
İstanbul Çekmeköy’de bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının daha önce işletmede çalıştığı ve 3 suç kaydı olduğu ayrıca cezaevinde de yattığı öğrenilirken, ifadesindeki 150 bin TL detayı kan dondurdu. Öte yandan SABAH, cinayetin işlendiği işletmenin sahibinin ifadesine ulaştı. İşletme sahibi ifadesinde, “Benim üzerime de yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti” dedi.
Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can G. yakalanarak gözaltına alındı.
3 AYRI SUÇ KAYDI BULUNDU
Katil Mustafa Can Gül'ün, geçmişte "Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu, ayrıca 09.11.2024 – 15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi. Husumetli olduğu Savcı Ercan Kayhan'ı gören şüpheli, akşam saatlerinde işletmeye gelerek İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren katil 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün Jandarma'da verdiği ifade ortaya çıktı.