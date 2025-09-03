Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı: Ercan Kayhan hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında bir Başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Görevli vekilin ve savcının incelemeler yapmak üzere olay yerine gittiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında olay yerine giden görevli Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı incelemelerini tamamladı. Hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan(58)'ın cansız bedeninin, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Yaklaşık 2 yıl önce aynı işletmede garson olarak çalışan katil Mustafa Can Gül (19) ile müşteri olarak gelen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) arasında, garsonluk yaptığı dönemde bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında taraflar arasında husumet oluştu.

3 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Katil Mustafa Can Gül'ün, geçmişte "Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu, ayrıca 09.11.2024 – 15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi. Husumetli olduğu Savcı Ercan Kayhan'ı gören şüpheli, akşam saatlerinde işletmeye gelerek Kayhan'ı boğazından bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

İstanbul Valiliği hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." İfadelerine yer verdi.