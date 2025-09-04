Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık.

O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.

"YALNIZCA KONUŞMAYA GİTTİM"

Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır. "

UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ

Sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Gül, "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi" cevabını verdi.

"PSİKOLOJİK SORUNUM YOK"

Herhangi bir psikolojik sorunu olup olmadığı ve herhangi bir tedavi gördüğü mü sorulan Gül, "Benim psikolojik sorunum yoktur ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuktur" dedi.

"YÖNLENDİREN KİMSE YOK"

Öldürme eylemine kendisini herhangi bir kimsenin yönlendirip, yönlendirmediği sorulan Gül, "Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur" ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLISINI LİSEYE KAYDETTİRMİŞ

Öte yandan cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.

TUTUKLANDI

Öte yandan Savcı Ercan Kayhan'ı katleden 19 yaşındaki Mustafa Can Gül işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.