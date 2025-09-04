Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

İstanbul Çekmeköy’de bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gül’ün cinayeti işlediği restoranda daha önce çalıştığı 3 ayrı suç kaydı olduğu ve daha önce hapis yattığı belirlenirken, ifadesinde alacakları için restorana gittiğini ve çıkan tartışmada cinayeti gerçekleştirdiğini ifade etti. Öte yandan 19 yaşındaki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can G. yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

HUSUMETLİLERMİŞ

Yaklaşık 2 yıl önce aynı işletmede garson olarak çalışan katil Mustafa Can Gül (19) ile müşteri olarak gelen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) arasında, garsonluk yaptığı dönemde bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında taraflar arasında husumet oluştu.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

3 AYRI SUÇ KAYDI

Katil Mustafa Can Gül'ün, geçmişte "Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu, ayrıca 09.11.2024 – 15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi. Husumetli olduğu Savcı Ercan Kayhan'ı gören şüpheli, akşam saatlerinde işletmeye gelerek Kayhan'ı boğazından bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren katil 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün Jandarma'da verdiği ifade ortaya çıktı. İşte Gül'ün ifadesi, "Şu anda herhangi bir işte çalışmamaktayım. Geçimimi annem ve babam sağlamaktadır. Ailemle birlikte ikamet etmekteyim. Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

"KALAN PARAMI ALMAK İÇİN GİTTİM"

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

"BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"

O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklamıştı: 19 yaşındaki katil tutuklandı!

"YALNIZCA KONUŞMAYA GİTTİM"

Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır. "

UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ

Sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Gül, "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi" cevabını verdi.

"PSİKOLOJİK SORUNUM YOK"

Herhangi bir psikolojik sorunu olup olmadığı ve herhangi bir tedavi gördüğü mü sorulan Gül, "Benim psikolojik sorunum yoktur ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuktur" dedi.

"YÖNLENDİREN KİMSE YOK"

Öldürme eylemine kendisini herhangi bir kimsenin yönlendirip, yönlendirmediği sorulan Gül, "Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur" ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLISINI LİSEYE KAYDETTİRMİŞ

Öte yandan cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.

TUTUKLANDI

Öte yandan Savcı Ercan Kayhan'ı katleden 19 yaşındaki Mustafa Can Gül işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.