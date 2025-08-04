Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer böyle öldürülmüş: 2 tetikçi ve 1 şoför vardı!
Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya Malaga'da silahlı saldırıya uğradı. Koçer, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İspanyol basını ise saldırının detaylarını yazdı. Buna göre; 2 tetikçi ve 1 şoför vardı. İşte haberin detayları...
TikTok'ta gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İstanbul Bağcılar'dan İspanya'ya kaçmıştı.
6 EL ATEŞ EDİLDİ
Koçer, dün akşam saatlerinde Malaga'da restoran ve kafelerin bulunduğu terasta suikasta uğradı. Kanlar içinde kalan Koçer tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İspanyol basını ise olayın detaylarını yazdı. Buna göre 2 tetikçi ve bir şoför vardı. Koçer'e en az altı el ateş edildiği ortaya çıktı.
ARACI BIRAKIP KAÇTILAR
Spor kıyafetleri giyen, yüzleri açık ve şapkalı olarak hareket eden saldırganlar, Pedro Lorca Caddesi boyunca Plaza de Oriente yönünde yaya olarak kaçtı.