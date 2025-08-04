Daltonlar'ın yöneticisi Caner Koçer böyle öldürülmüş: 2 tetikçi ve 1 şoför vardı!

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya Malaga'da silahlı saldırıya uğradı. Koçer, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İspanyol basını ise saldırının detaylarını yazdı. Buna göre; 2 tetikçi ve 1 şoför vardı. İşte haberin detayları...

Daltonlar’ın yöneticisi Caner Koçer böyle öldürülmüş: 2 tetikçi ve 1 şoför vardı!

TikTok'ta gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İstanbul Bağcılar'dan İspanya'ya kaçmıştı.

Daltonlar’ın yöneticisi Caner Koçer böyle öldürülmüş: 2 tetikçi ve 1 şoför vardı!

6 EL ATEŞ EDİLDİ

Koçer, dün akşam saatlerinde Malaga'da restoran ve kafelerin bulunduğu terasta suikasta uğradı. Kanlar içinde kalan Koçer tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İspanyol basını ise olayın detaylarını yazdı. Buna göre 2 tetikçi ve bir şoför vardı. Koçer'e en az altı el ateş edildiği ortaya çıktı.

Daltonlar’ın yöneticisi Caner Koçer böyle öldürülmüş: 2 tetikçi ve 1 şoför vardı!

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Spor kıyafetleri giyen, yüzleri açık ve şapkalı olarak hareket eden saldırganlar, Pedro Lorca Caddesi boyunca Plaza de Oriente yönünde yaya olarak kaçtı.

Daltonlar’ın yöneticisi Caner Koçer böyle öldürülmüş: 2 tetikçi ve 1 şoför vardı!

3'Ü DE YAKALANIP TUTUKLANDI

Saldırganlar daha sonra Fransa plakalı araca atlayıp kaçmaya çalıştı. Bölgede çıkış yolu bulamayan zanlılar bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçtı. Bunlardan ikisi yerel polis tarafından, üçüncüsü ise sivil muhafızlar tarafından yakalanarak tutuklandı. Öte yandan Caner Koçer'in hayatını kaybetmesi sonrası örgütün sempatizanları videolu paylaşımlar yapmaya başladı.