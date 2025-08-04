Daltonlar’ın yöneticisi Caner Koçer böyle öldürülmüş: 2 tetikçi ve 1 şoför vardı!

6 EL ATEŞ EDİLDİ

Koçer, dün akşam saatlerinde Malaga'da restoran ve kafelerin bulunduğu terasta suikasta uğradı. Kanlar içinde kalan Koçer tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İspanyol basını ise olayın detaylarını yazdı. Buna göre 2 tetikçi ve bir şoför vardı. Koçer'e en az altı el ateş edildiği ortaya çıktı.