Damadı gözünü kırpmadan pompalıyla vurdu! Berk'in ölümünde boşanma detayı!

Korkunç olay Adana'da yaşandı. 25 yaşındaki Berk Alkan, boşanma aşamasındaki eşi C.A.'nın (23) babası İlhami A. (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kayınpeder gözaltına alındı. İşte detaylar

DHA

Kanlı olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Berk Alkan, babası İlhami A.'nın evinde bulunan ve boşanma aşamasında oldukları eşi C.A.'nın yanına geldi.

3 yaşındaki kızı ile vakit geçiren Alkan, kayınpederi İlhami A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhami A., pompalı av tüfeğiyle Alkan'a ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alkan, kanlar içinde yere yığıldı. Evdekilerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kayınpeder İlhami A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.