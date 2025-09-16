DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan şüphelilere operasyon: Dernek adı altında para topladılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne finansal yardımda bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen şahısların MASAK raporuna göre örgüte yardım etmek için Al Hayrak isimli derneğe para gönderdiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK
Soruşturma dosyası detayları arasında, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından MASAK raporu gönderildiği belirtildi. Rapora göre, İsviçre'de terörizmin finansmanı suçlamasıyla soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli şahıs ile ülkemizde ikamet ettiği belirtilen bazı yabancı uyruklu
şahıslar ve Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatının kaybeden örgüt mensuplarının ülkemizde bulunan aileleri ile tutuklu bulunan şahısların ailelerine yardımda bulunduğu anlatıldı.
YARDIM PARALARI DERNEK HESABINA GÖNDERİLDİ
Para, kira, giyim, gıda vb. gibi yardımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilerin ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ terör örgütü mensubu kadınlara maddi yardım için infak adı altında para toplandıkları aktarıldı. Al Hayrat isimli derneğin kurucusu olan Merve Nur Okçuoğlu'nın infak adı altında kendi hesabını verdiği ve şüpheliler tarafından bu hesaba para gönderildiği soruşturma detayları arasında yerini aldı.