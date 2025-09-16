DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan şüphelilere operasyon: Dernek adı altında para topladılar

Soruşturma dosyası detayları arasında, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından MASAK raporu gönderildiği belirtildi. Rapora göre, İsviçre'de terörizmin finansmanı suçlamasıyla soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer isimli şahıs ile ülkemizde ikamet ettiği belirtilen bazı yabancı uyruklu

YARDIM PARALARI DERNEK HESABINA GÖNDERİLDİ

Para, kira, giyim, gıda vb. gibi yardımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilerin ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ terör örgütü mensubu kadınlara maddi yardım için infak adı altında para toplandıkları aktarıldı. Al Hayrat isimli derneğin kurucusu olan Merve Nur Okçuoğlu'nın infak adı altında kendi hesabını verdiği ve şüpheliler tarafından bu hesaba para gönderildiği soruşturma detayları arasında yerini aldı.