Denizli’de acı olay: İbrahim Kayaaslan serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan çifti, dün, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. İbrahim Kayaaslan eşinin piknik hazırlıklarına başladığı sırada serinlemek için gölete girdi. Eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark eden Saime Kayaaslan da suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Saime Kayaaslan, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayaaslan, tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.