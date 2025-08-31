Denizli'de alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman yangını nedeniyle iki mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, mahalle sakinleri AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.
Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.
Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.
Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
İKİ MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI: MAHALLE SAKİNLERİ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINIYOR
Orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.
Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.
Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.
Bölgede TOMA araçları da çalışmalara destek verirken, çevik kuvvet ekipleri vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oluyor.
TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Trafik ekipleri ise yangına müdahaleye gelen araçların bölgeye rahatlıkla ulaşması için yol güzergahlarında denetimlerini sürdürüyor.
Öte yandan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Burada tedavi gören hastalar kent merkezindeki hastanelere ambulansla gönderildi.