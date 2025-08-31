Denizli’de alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.

İKİ MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI: MAHALLE SAKİNLERİ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINIYOR

Orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bölgede TOMA araçları da çalışmalara destek verirken, çevik kuvvet ekipleri vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oluyor.