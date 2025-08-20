Denizli’de nişanlı çiftin feci sonu: Doğum gününde öldüler! O anlar kamerada…

Denizli'de doğum günü partisinden dönen nişanlı çift, ağaca saplanan otomobilde can verdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:33 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 16:19

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada; İbrahim Baran Tuncer'in (23) doğum günü için, nişanlısı Ezgi Elçin Ünal (22) ve arkadaşları tarafından parti düzenlendi. Kutlamanın ardından nişanlı çift, 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın kullandığı 20 R 9599 plakalı Nissan marka otomobille eve doğru yola çıktı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı'nda ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adeta ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü Sabri Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.