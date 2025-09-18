Denizli’de yaşlı kadının şüpheli ölümü: Torun gözaltında!

Şüpheli olay, Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal mahallede yaşayan O.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yalnız yaşadığı evinde hareketsiz şekilde bulduğunu iddia ederek yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Darp edildiği belirlenen yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.