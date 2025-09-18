Denizli'de yaşlı kadının şüpheli ölümü: Torun gözaltında!
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı kırsal mahallede darp edilmiş vaziyette hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılmadı. Yaşlı kadının şüpheli ölümüyle ilgili olarak çelişkili ifadeler veren torunu gözaltına alındı.
Şüpheli olay, Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal mahallede yaşayan O.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yalnız yaşadığı evinde hareketsiz şekilde bulduğunu iddia ederek yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Darp edildiği belirlenen yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
TORUNU GÖZALTINA ALINDI
Hayatını kaybeden ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenememesi amacıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm olayını araştıran Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, babaannesinin ölümüyle ilgili çelişkili ifade veren O.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.