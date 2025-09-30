DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 14 adrese saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken yapılan aramalarda 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.