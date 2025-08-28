Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail yayılmacılığı bölge için büyük tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 21:19 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 22:18

Dışileri Bakanı Fidan, bir televizyon programında konuk olarak başta Gazze'deki soykırım olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Filistin meselesi dünyanın herhangi bir yerinde devam eden meseleler gibi değil. Cumhurbaşkanı'mızın en başta ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşıyarak bu meselede mesafeler kat ettik. Bu konuda dünyanın retoriği değişti. Filistin'deki şehitlerin kanı, yeryüzündeki adaletsizliğin değişmesine zemin hazırlayacaktı. Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır. Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 67 sınırlarının ilerisine giderek yayılmacılık uyguluyor. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor. İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğu netlik kazanmıştır.

ABD'NİN İSRAİL-FİLİSTİN POLİTİKALARI İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor. ABD, kendi değerlerine ters olan ne varsa savunan bir ülkeyi savunma durumuna düşüyor. Amerikan politik sistemi mutlaka kendini sorgulayacaktır. Halktan destek getirmeyeceği kesin. Bu politikaya yalnız belli lobilerden destek gelir. İSLAM ÜLKELERİNİN FİLİSTİN TAVRI Arap ülkelerinin en az bizim kadar bu işin sona ermesi konusunda gayretlerinden şüphem yok. İslam ülkelerinin resmi olarak İsrail'le pek bir ilişkisi yok. İslam ülkelerinin ABD üzerindeki etkilerini kullanması gerek. İslam dünyasında şu an için bir uyanış var. Arap ülkelerinin çoğunluğu en az bizim kadar hassaslar ama çaresizlik içerisine sokuldukları bir denklem var. Buradan İsrail'in kabul edebileceği bir sonuç çıkmadı. SURİYE'DEKİ DURUM 'Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok. Üniter devlete sahip olmak için başka etnisitelerin elinden almak ne kadar yanlışsa kendi etnisitemi koruyorum diye bölünme fikirleri de yanlış. 'Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok. Üniter devlete sahip olmak için başka etnisitelerin elinden almak ne kadar yanlışsa kendi etnisitemi koruyorum diye bölünme fikirleri de yanlış. YPG'nin Şam'da bir uzlaşma içinde olması, burada tek bir silahlı gücün olması, aynı zamanda ülkedeki grupların kendi dillerini korumaları fevkalade önemli.