Doğum gününde yaptığı kazada hayatını kaybettiKamyonun çarptığı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ikiye ayrıldı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Yücel, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Abdülhadi Ş. gözaltına alındı.