Düğünde cinayet işlendi! 24 yaşındaki Özcan Çelik’in korkunç sonu!

Tüyler ürperten olayın adresi Adana’nın Kozan ilçesiydi… Bir düğünde çıkan kavgada tabancayla vurulan 24 yaşındaki Özcan Özçelik yaşamını yitirdi. Polis tetiği çeken caniyi yakalamak için harekete geçti…

Düğünde cinayet işlendi! 24 yaşındaki Özcan Çelik’in korkunç sonu!
DHA

Kanlı olay gece 01.00 sıralarında ilçenin Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Salonda iki grup arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özcan Özçelik., tabancayla vuruldu.

Düğünde cinayet işlendi! 24 yaşındaki Özcan Çelik’in korkunç sonu!

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özçelik, yere yığıldı. Özcan Özçelik, arkadaşları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Düğünde cinayet işlendi! 24 yaşındaki Özcan Çelik’in korkunç sonu!

Buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Düğünde cinayet işlendi! 24 yaşındaki Özcan Çelik’in korkunç sonu!

Özçelik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Düğünde cinayet işlendi! 24 yaşındaki Özcan Çelik’in korkunç sonu!

Polis, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen T.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...