Düğünde cinayet işlendi! 24 yaşındaki Özcan Çelik’in korkunç sonu!
Tüyler ürperten olayın adresi Adana’nın Kozan ilçesiydi… Bir düğünde çıkan kavgada tabancayla vurulan 24 yaşındaki Özcan Özçelik yaşamını yitirdi. Polis tetiği çeken caniyi yakalamak için harekete geçti…
Kanlı olay gece 01.00 sıralarında ilçenin Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Salonda iki grup arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özcan Özçelik., tabancayla vuruldu.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özçelik, yere yığıldı. Özcan Özçelik, arkadaşları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.