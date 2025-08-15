Dünya'da sadece 140 kişide olan "Legend" derecesine 12 yaşında layık görüldü: İlk Türk oldu!

Matematikteki üstün başarılarıyla adından söz ettiren Atlas Haser, Bangkok'ta düzenlenen ve 30'dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı WMI'da üçüncü defa altın madalyanın sahibi oldu.

Her yıl iki aşamalı düzenlenen WMI'nın ilk etabı 15 Şubat 2025'te gerçekleştirildi ve ilk bölümü geçen Atlas Haser, dünya finalistleri arasına girerek Bangkok'taki uluslararası etaba davet edildi. WMI'nın 2023'te Seul'de, 2024'te Kuala Lumpur'da düzenlenen finallerinde de şampiyon olan Haser, üst üste üç kez altın madalya alarak "Legend" ünvanıyla "Efsane Matematikçi"ler arasına adını yazdırdı.

Haser, ilk yarışma tecrübelerini anlatarak, "İlk katıldığımda Güney Kore'deydim. Daha yeniydim, yeni yeni alışıyordum. Şimdi daha tecrübeliyim, ne olacağına alıştım. Yarışmalara daha rahat girip çıkabiliyorum, stresim azaldı." dedi. "Efsane Matematikçi" ünvanının sadece 140 kişiye verildiğini belirten Haser, "Efsane Matematikçi ödülü bu yarışmanın en yüksek seviye ödülü. O yüzden bayağı güzel hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Haser, matematik dışında kodlama, fen, satranç ve tarihe ilgi duyduğunu anlatarak, gelecekte matematik ya da kodlama alanında ilerlemeyi düşündüğünü söyledi.