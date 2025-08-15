Dünya'da sadece 140 kişide olan "Legend" derecesine 12 yaşında layık görüldü: İlk Türk oldu!
12 yaşındaki Atlas Haser, Tayland'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) yarışmasında üçüncü kez altın madalya kazanarak, dünyada sadece 140 kişide olan "Efsane Matematikçi" ünvanını aldı. Bu başarısıyla Türkiye'de bu ünvanı alan ilk kişi oldu.
Matematikteki üstün başarılarıyla adından söz ettiren Atlas Haser, Bangkok'ta düzenlenen ve 30'dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı WMI'da üçüncü defa altın madalyanın sahibi oldu.
Her yıl iki aşamalı düzenlenen WMI'nın ilk etabı 15 Şubat 2025'te gerçekleştirildi ve ilk bölümü geçen Atlas Haser, dünya finalistleri arasına girerek Bangkok'taki uluslararası etaba davet edildi. WMI'nın 2023'te Seul'de, 2024'te Kuala Lumpur'da düzenlenen finallerinde de şampiyon olan Haser, üst üste üç kez altın madalya alarak "Legend" ünvanıyla "Efsane Matematikçi"ler arasına adını yazdırdı.
Haser, ilk yarışma tecrübelerini anlatarak, "İlk katıldığımda Güney Kore'deydim. Daha yeniydim, yeni yeni alışıyordum. Şimdi daha tecrübeliyim, ne olacağına alıştım. Yarışmalara daha rahat girip çıkabiliyorum, stresim azaldı." dedi. "Efsane Matematikçi" ünvanının sadece 140 kişiye verildiğini belirten Haser, "Efsane Matematikçi ödülü bu yarışmanın en yüksek seviye ödülü. O yüzden bayağı güzel hissettiriyor." ifadesini kullandı.
Haser, matematik dışında kodlama, fen, satranç ve tarihe ilgi duyduğunu anlatarak, gelecekte matematik ya da kodlama alanında ilerlemeyi düşündüğünü söyledi.
"MATEMATİĞE İLGİSİNİ 4-5 YAŞLARINDA FARK ETTİK"
Atlas'ın annesi Buket Uğur Haser, oğlunun matematiğe ilgisini 4-5 yaşlarında fark ettiklerini belirterek, "Her çocuk renkleri, 'Sarı ile kırmızı karışıyor turuncu oluyor.' diye öğrenirken, Atlas bunları bize sayılarla ifade ediyordu. Yüzde 30 sarı, yüzde 70 kırmızıdan oluşan koyu bir turuncu diye ifade ediyordu. Çocuk parkına gittiğinde kaydırağın tepesine merdivenlere çıkıp, orada çocukları takip edip, 'Sen 3 kere kaydıraktan kaydın, o arkadaş 1 kere kaydı, sen 2 kere daha kay.', böyle sürekli hesap yapıyordu. Zaman ilerledikçe ilkokula başladı, okuma yazmayı öğrendi. Trafikte araç plakalarını okuyup, plakalardan çarpma bölme işlemleri yapıp, oralardan böyle kendince bulmacalar oluşturmaya başlıyordu. Aslında hep sayılara, matematiğe merakı olduğunu bu şekilde tespit etmiş olduk." diye konuştu.
DAHA ÖNCE HİÇBİR TÜRK BU ÜNVANI ALAMAMIŞTI
Oğlunun "Legend" ünvanını almasının kendileri için büyük gurur olduğunu vurgulayan anne Haser, "Legend ünvanını, 3 sene üst üste altın madalya kazanan çocuklara veriyorlar. Daha önce hiçbir Türk bu ünvanı alamamıştı. Geçtiğimiz yıl Kuala Lumpur'da, bir önceki yıl Seul'de altın madalya aldığı için Atlas, bu sene bir davetle Bangkok'a gittik. Bangkok'a giderken altın madalya alacağından ve 'Legend' ünvanını da alıp döneceğimizden emindik. Ancak sahnede adının anons edilmesi, o bayrağın kırmızısının salonu kaplaması inanılmaz bir duyguydu. O esnada ne kadar hazır olsanız, bekleseniz de inanılmaz bir coşku, gurur yaşıyorsunuz. Gözlerimiz doldu, çok mutlu olduk. Tüyler diken diken oldu." ifadelerini kullandı.
''AMACIMIZ MADALYA ODAKLI BİR PROGRAM DEĞİL, MATEMATİĞİN KEYFİNİ ÇIKARMAK''
Çocuğun hayatının sadece derslerden ibaret olmaması gerektiğine dikkati çeken baba Haser, "23 yarışma, kurslar, çalışmalar derken dışarıdan bakınca, 'Bu çocuk sadece matematik mi yapıyor?' diye soranlar oluyor. Öyle değil. Operaya da gittik, tiyatroya da, sinemaya da. Tarihi yerleri gezdik, müzeleri dolaştık. Amacımız madalya odaklı bir program değil, matematiğin keyfini çıkararak ilerlemesini sağlamak. Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle destekleyince bu yoğun tempodan keyif alarak çıkabiliyor." şeklinde konuştu.