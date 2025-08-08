Dünyanın gözü bu zirvede: İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan Beyaz Saray’da anlaştı!

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan Beyaz Saray’da bir araya geldi. Paşinyan ve Aliyev önce Trump’la bire bir görüşürken, daha sonra liderler arasında bir üçlü görüşme gerçekleşti. Öte yandan görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaları bitiren mutabakat zaptı imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin Oval Ofis'te tarihi anlaşmayı imzaladığını ve barışın tesis edildiğini belirterek, "Ermenistan ile Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli" dedi.

"BARIŞI TESİS EDİYORUZ" Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil, bölge için muazzam fırsatlar yaratacak. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için Trump'a teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı" diye konuştu.