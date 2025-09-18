Dünya’nın kalbinde gizlenen sır ortaya çıktı!

Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinin kimyası ve sıcaklığına dair uzun süredir süren bilinmezlikleri çözmeye bir adım daha yaklaştı. Dünya'nın merkezindeki demir açısından zengin çekirdek, hem manyetik alanı üreterek atmosferimizi ve okyanuslarımızı güneşten gelen radyasyondan koruyor hem de levha tektoniğini etkileyerek kıtaların sürekli yeniden şekillenmesini sağlıyor.

Araştırmacılar, çekirdeğin sıcaklığını ve bileşimini kesin olarak bilmiyoruz; ancak yeni bir çalışma, çekirdeğin ne zaman donmaya başladığını ve hangi elementleri içerdiğini anlamamıza yardımcı oldu. Bilim insanları, çekirdeğin donma noktasını anlamanın önemli olduğunu belirtiyor. Çünkü çekirdeğin iç katmanı katılaşırken, dış katman sıvı kalıyor ve bu da Dünya'nın manyetik alanının oluşmasını sağlıyor.

Yeni araştırmada, karbonun çekirdekteki rolü incelendi. Eğer çekirdeğin yüzde 2,4'ü karbon olsaydı, iç çekirdeğin donması için yaklaşık 420°C süper soğutma yeterli olacaktı. Bu oran, çekirdeğin tamamen donmasını gerektiren saf demirden çok daha gerçekçi bir senaryo sunuyor. Çalışma, çekirdeğin muhtemelen karbonun yanı sıra oksijen ve belki silisyum gibi başka elementler de içerdiğini gösteriyor.

Bu bulgular, Dünya'nın çekirdeğinin kimyası, donma süreci ve gezegenimizin içten dışa şekillendirme mekanizmalarını anlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.