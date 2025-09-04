Düzce'de korkutan orman yangını: Havadan görüntülendi
Düzce'de orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Esençam köyü Hecinler mevkisindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale sürüyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yanan bölge dronla havadan görüntülendi.