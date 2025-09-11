Edirne’de aile faciası! ‘Yemeğe siyanür kattım’ deyip baltayla saldırdı! Baba yüzüne kızgın yağ döküp…
Edirne'nin Havsa ilçesinde korkunç bir aile faciası yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, "Yemeğe siyanür kattım" dedikten sonra baltayla ailesine saldırdı. Olayda anne, baba ve iki kardeş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Aileyi kurtarmak isteyen baba, oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ dökmek zorunda kaldı.
Olay, Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddialara göre, akşam yemeğinin ardından psikolojik sorunları olduğu belirtilen O.Ç., elindeki siyanür paketini göstererek yemeğe siyanür kattığını söyledi. Bu sözler üzerine paniğe kapılan aile bireyleri, zehirlenme şüphesiyle banyo ve tuvalete koştu.
O.Ç. daha sonra ailenin bulunduğu kapıları kilitleyerek saldırıya geçti. İlk olarak abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı. Annesi Ş.Ç.'ye ise baltayla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sırasında evi de ateşe veren O.Ç.'ye, kapıyı kırarak müdahale eden baba S.Ç., oğlunu durdurmak için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba S.Ç. ise bu sırada elinden yaralandı.
AİLE FERTLERİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, evdeki yangını kısa sürede söndürürken, yaralı aile fertleri hastaneye kaldırıldı. Başından baltayla ağır yaralanan anne Ş.Ç., İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.