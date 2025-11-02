Edirne’de otomobil ekmek fırınına daldı: 4 kişi yaralandı!

Kazada sürücü İbrahim K. ve fırında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.