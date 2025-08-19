Edirne'de "usulsüz çakar" pahalıya patladı: Sürücüye 138 bin 172 lira ceza
Edirne'de "usulsüz çakar" kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesilirken araç trafikten menedildi.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki kavşakta Edirne'den Keşan istikametine seyreden durumundan şüphelendikleri çakarlı SUV tipi aracı takibe aldı. Z.D'nin kullandığı araç, Çöpköy kavşağında polis ekiplerince durduruldu. Usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.
Araç trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.